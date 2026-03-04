Агророс Банк

АО «Банк «Агророс» был создан 23 мая 1994 года. Оказывает спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц. Агророс Банк представлен в 13 городах России: Саратов, Балаково, Воронеж, Тольятти, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Рязань, Пенза, Калининград, Тамбов, Ульяновск и Энгельс.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 2 дела, на cумму 6 746 559 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

СОБЫТИЯ Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru

Публикаций - 6, упоминаний - 13