Агророс Банк

Агророс Банк

АО «Банк «Агророс» был создан 23 мая 1994 года. Оказывает спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц. Агророс Банк представлен в 13 городах России: Саратов, Балаково, Воронеж, Тольятти, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Рязань, Пенза, Калининград, Тамбов, Ульяновск и Энгельс

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 6 746 559 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 6 746 559 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

04.03.2026 Альянс iSimpleLab и Рокет Сайнс обеспечил запуск сервиса АУСН в четырёх банках 1
21.05.2024 «АБ чат» — новый финтех-продукт для бизнеса в формате чат-приложения 4
30.01.2019 Банк «Агророс» автоматизировал финансового мониторинга на платформе ELMA BPM 2
10.08.2018 Банк «Агророс» внедрил «Рутокен ЭЦП 2.0» 1
21.05.2018 Банк «Открытие» подключил Google Pay банкам-партнерам 2
11.08.2016 Банк «Агророс» запустил для своих клиентов сервис проверки контрагентов 3

Публикаций - 6, упоминаний - 13

Агророс Банк и организации, системы, технологии, персоны:

БП инжиниринг 1 1
9129 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 352 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1275 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 261 1
Google LLC 12372 1
iCAM Group - iSimpleLab - АйСимплЛаб 26 1
РосДорБанк - Российский акционерный коммерческий дорожный банк 6 1
Хлынов АКБ - Банк Хлынов 11 1
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 39 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 675 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 537 1
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 68 1
Ставропольпромстройбанк 3 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3165 2
Судебная власть - Judicial power 2417 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3435 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4480 3
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2271 2
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 872 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57956 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34231 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5721 1
HRM - Talent management - Управление талантами - Управление развитием талантов - Адаптация сотрудников - Онбординг, onboarding 193 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2454 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9435 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19074 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4747 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9016 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32290 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74289 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7491 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4174 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11556 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 338 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13437 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23458 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2467 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5910 1
CLM - Customer lifecycle management - Управление жизненным циклом клиента - KYC - Know your customer - Знай своих клиентов - Распознавание личности клиентов 150 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5929 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8866 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5695 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26257 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1431 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1132 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5742 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12450 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2903 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12354 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 690 1
ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 203 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 679 1
VK RuStore - Рустор 542 1
Сбер - СберБизнес АУСН - сервис для автоматизированной упрощённой системы налогообложения 27 1
Цифровые платформы АНО - NashStore 32 1
Агророс Банк - АБ чат 1 1
Google Android 14863 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3468 1
Apple - App Store 3025 1
Huawei AppGallery 329 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 193 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1252 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 414 1
ELMA BPM 36 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 17 1
Говоров Сергей 3 2
Пичугин Юрий 1 1
Кондрацков Дмитрий 1 1
Урбан Александр 1 1
Шарафуллин Амир 1 1
Соколов Дмитрий 71 1
Науменко Алексей 1 1
Иванченко Евгений 15 1
Полянцев Вениамин 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 159158 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Энгельс 129 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18880 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1137 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1641 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1715 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1598 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 517 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 691 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Балаково 89 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 490 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 442 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область - Тамбов 347 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51558 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7325 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6397 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6997 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Налогообложение - Единый налоговый счет, ЕНС - Единый налоговый платеж, ЕНП 3 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1077 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2324 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 882 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3746 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6809 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей - ПБОЮЛ - предприниматель без образования юридического лица 211 1
