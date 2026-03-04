Получите все материалы CNews по ключевому слову
Агророс Банк
АО «Банк «Агророс» был создан 23 мая 1994 года. Оказывает спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц. Агророс Банк представлен в 13 городах России: Саратов, Балаково, Воронеж, Тольятти, Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Рязань, Пенза, Калининград, Тамбов, Ульяновск и Энгельс.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 6 746 559 ₽*
СОБЫТИЯ
Агророс Банк и организации, системы, технологии, персоны:
|Говоров Сергей 3 2
|Пичугин Юрий 1 1
|Кондрацков Дмитрий 1 1
|Урбан Александр 1 1
|Шарафуллин Амир 1 1
|Соколов Дмитрий 71 1
|Науменко Алексей 1 1
|Иванченко Евгений 15 1
|Полянцев Вениамин 2 1
