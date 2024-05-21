«АБ чат» — новый финтех-продукт для бизнеса в формате чат-приложения

Проанализировав потребности ИП и малого бизнеса в сфере цифровых банковских услуг, «Агророс Банк», банк Поволжья с отделениями в 14 городах России, выпускает свой первый финтех-продукт на базе мобильного приложения — «АБ чат». Об этом CNews сообщили представители «Агророс Банк»а.

«АБ чат» — это не просто банковское приложение с чатом, а полноценное приложение-чат, где все задачи предпринимателей решаются в формате чата. Целевая аудитория «АБ чата» — субъекты микро- и малого предпринимательства.

«Работа с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами всегда была в фокусе внимания "Агророс Банка", — сказал Дмитрий Кондрацков, председатель правления «Агророс Банка». — Переосмысляя стратегию развития банка, которому в 2024 г. исполняется 30 лет, мы выбрали путь цифровизации. Финтех-продукт "АБ чат" будет особо полезен новому поколению предпринимателей, которому важны как выгодные тарифы обслуживания, так и скорость, безопасность цифрового формата коммуникации со своим доверенным банком».

На первом этапе услугами «АБ чата» смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, позднее будут подключены юридические лица. Пользователями «АБ чата» могут стать как действующие клиенты «Агророс Банка», так и новые контрагенты: заявка на открытие расчетного счета оформляется из финтех-приложения.

UX-дизайн мобильного приложения «АБ чат» разработал Александр Урбан, в портфолио которого — создание и переосмысление пользовательских интерфейсов для крупнейшего российского банка.

«При разработке UX/UI приложения мы опирались как на выявленные на глубинных интервью потребности клиентов, так и на уже привычную всем механику чатов. Полученный сплав закрывает повседневные задачи ИП. В дальнейшем мы планируем продолжать развивать продукт, прислушиваясь к голосу клиента и максимизируя положительный опыт пользователей», — сказал Юрий Пичугин, директор по продукту «АБ чата». Поскольку в концепции «АБ чата» изначально заложено поэтапное развертывание услуг и масштабирование, для мобильного приложения была выбрана гибкая сервис-ориентированная архитектура. Разделив приложение на автономные компоненты-микросервисы, разработчики имеют возможность развернуть и поддерживать интерфейсы почти независимо друг от друга. Созданный с вниманием к актуальным трендам в разработке и маркетинге финтех-продуктов, технический стек приложения совместим с Big Data и ИИ. За счет использования легковесных протоколов взаимодействия между микросервисами, обмен данными происходит быстро, и клиенты отмечают удобство работы с банковским приложением. Кроме того, микросервисная архитектура повышает отказоустойчивость приложения, что столь важно для банковских услуг: независимые связи между модулями изолируют чувствительные расчетные операции от коммуникационных функций приложения.

С появлением новых возможностей «АБ чата» фронтэнд установленного приложения изменяется автоматически, без необходимости обновления через магазин и без переустановки. Амир Шарафуллин, продакт-оунер «АБ чата»: «Благодаря технологии Backend-Driven UI, продукт будет обновляться самостоятельно и предоставлять новые фичи пользователю в короткие сроки». Кроссплатформенное бесплатное мобильное приложение «АБ чат» будет доступно в магазинах приложений App Store, Google Play, Huawei AppGallery, RuStore, NashStore.

Коммуникационная стратегия нового проекта «Агророс Банка» объединена креативной рамкой, а главная роль отдана еноту — умному, ловкому маскоту, который знакомит молодую целевую аудиторию с преимуществами сервиса «АБ чат».

Главная страница мобильного приложения представляет собой список чатов с контрагентами клиента, а также с самим «АБ чатом» (поддержка) и ЕНС, где клиент получит напоминания о сроках отчетности и сможет быстро отправить платеж на свой единый налоговый счет. Выбрав нужную тему, можно перейти ко взаимодействию с контрагентом. При этом заполнение платежного поручения осуществляется также в формате интуитивно понятного чата, без сложных форм.

Онбординг клиентов также решен в формате дружелюбного и интуитивно понятного чата. Для регистрации в приложении достаточно номера мобильного телефона, а с привязкой ИП поможет пошаговое заполнение данных с подсказками от чата.

Тарифные планы банковского обслуживания «АБ чата» — самые выгодные в линейке «Агророс Банка» (и конкурентоспособные на рынке в целом).

Особое внимание было уделено аспектам кибербезопасности. Все банковские услуги «АБ чат» оказывает в цифровом виде. Однако если клиенту необходим личный визит в банк, ему будет доступно выделенное обслуживание в уголке «АБ чата» в любом из 21 отделения 14 городов присутствия «Агророс Банка». Если же потребуется голосовой звонок между банком и клиентом, то он осуществляется только внутри мобильного приложения: внешняя телефонная линия сотрудниками «АБ чата» не используется.

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АО «Банк «Агророс» был создан 23 мая 1994 г. и на протяжении этого времени оказывает полный спектр финансовых услуг для юридических и физических лиц. В настоящее время «Агророс Банк» — это динамично развивающаяся и эффективно функционирующая кредитная организация, соответствующая всем требованиям рынка банковских услуг. Основным приоритетом в работе «Агророс Банка» является честность и открытость в отношениях с клиентами и партнерами. «Агророс Банк» своевременно выполняет все свои обязательства, постоянно увеличивает свой капитал, превышающий в настоящий момент один млрд руб. «Агророс Банк» представлен в 14 городах России: Саратове, Балаково, Воронеже, Тольятти, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Рязани, Пензе, Калининграде, Тамбове, Ульяновске, Энгельсе и Челябинске.