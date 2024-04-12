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«Точка» подключила обмен данных с ЕНС

«Точка» запустила интеграцию с Единым налоговым счетом (ЕНС) для своих клиентов в «Онлайн-бухгалтерии». Предприниматели смогут видеть баланс и задачи на уплату налогов с учетом данных ЕНС. Эта функция доступна в одном окне — в сервисе отображается информация о налогах как по предпринимательской деятельности, так и по личным как физического лица. Об этом CNews сообщили представители «Точки».

Теперь предпринимателям не нужно беспокоиться о налоговых обязательствах:

«Онлайн-бухгалтерия» автоматически синхронизирует данные с ЕНС, что позволяет точно рассчитывать необходимые суммы к уплате и гарантировать своевременность всех платежей.

Благодаря интеграции с ЕНС, клиенты смогут сэкономить время на бухгалтерских расчетах и видеть всю информацию о платежах в налоговую без сверок с ФНС и личным кабинетом налогоплательщика. Теперь вся информация по налогам, как для ИП, так и для физических лиц, собрана в интерфейсе «Онлайн-бухгалтерии» «Точки».

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«В «Точке» мы не просто следим за инновациями, но и постоянно работаем над новыми решениями, чтобы предприниматели могли сфокусироваться на развитии своего бизнеса, не отвлекаясь на рутинные задачи. Интеграция с ЕНС — это большой шаг в этом направлении. С ней мы не только упрощаем налоговый учет, но и даем предпринимателям уверенность: не нужно беспокоиться о сроках платежей, о том, какие налоги нужно платить и на какую сумму пополнить Единый налоговый счет. Все финансовые операции находятся под надежным контролем и в одном месте», – сказал Даниил Смирнов, лидер сервиса «Онлайн-бухгалтерия» в «Точке».

Сейчас сервис работает в тестовом режиме, но в ближайшем будущем он будет доступен для клиентов «Онлайн-бухгалтерии».

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