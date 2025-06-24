Разделы

Цифровизация
|

R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о стратегическом партнерстве

ИТ-компании R-Style Softlab и ГК «Астрал» объявили о начале стратегического сотрудничества. Новое партнерство направлено на совместную разработку комплексных решений в области автоматизации бизнес-процессов для финансового сектора и логистической отрасли. Об этом CNews сообщили представители R-Style Softlab.

Стороны уже прорабатывают решения для банковской отрасли в области цифрового рубля и организации удостоверяющих центров, соответствующих всем необходимым требованиям. Второе направление работы ИТ-компаний — цифровизация процессов в сфере грузовых и пассажирских перевозок. Команды уже проводят совместные маркетинговые инициативы, обмениваются экспертизой в области автоматизации логистических операций для поддержки обязательного перехода российского бизнеса на электронные перевозочные документы (ЭПД) в 2026 г.

Партнерство ориентировано на крупных корпоративных заказчиков, которым важны надежные, функциональные и масштабируемые ИТ-решения. В рамках сотрудничества R-Style Softlab и ГК «Астрал» предложат не только готовые продукты, но и индивидуально адаптированные решения.

Исследование: У сотрудников освобождается 12 часов рабочего времени еженедельно за счет ИИ
Цифровизация

«R-Style Softlab — это надежный партнер с большим опытом автоматизации сложных ИТ-процессов. Компетенции хорошо дополняют наше предложение. Вместе мы планируем расширять сотрудничество и выходить на новые рынки. И уже сейчас активно проводим совместные мероприятия — вебинары и профильные выставки, — а также реализуем проекты внедрения цифровых решений в логистике, банковском секторе и других отраслях», — сказал Степан Терехин, директор по развитию бизнеса ГК «Астрал».

«Мы стремимся к сотрудничеству с лидерами рынка, чтобы каждый партнер мог предложить нашим клиентам свои инновационные решения. Сотрудничество с ГК «Астрал» обеспечит предприятиям России и СНГ доступ к ИТ-продуктам, позволяющим успешно решать бизнес-задачи и развиваться устойчиво», — сказала Анна Толстых, лидер направления партнерских продаж R-Style Softlab.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анна Кулашова, «Лаборатория Касперского»: Решения класса XDR становятся все более востребованными

Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети

Какие новые возможности должны быть в современной СЭД

После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще