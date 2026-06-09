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К лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется IT Task

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe объявила о присоединении нового участника — компании IT Task, системного интегратора в области информационных технологий и информационной безопасности. Ранее к лаборатории уже присоединились «Спикател», SafeTech, «СТКрипт» и Itorex.

В рамках лаборатории компании объединяют усилия по изучению актуальных киберугроз и отработке практических сценариев защиты, включая нагрузочное тестирование и моделирование атак на инфраструктуру.

Лаборатория Servicepipe действует с 2024 г. Изначально в фокусе были DDoS-атаки, фулстек-боты и целевые атаки на веб-ресурсы. С расширением состава участников исследовательская повестка лаборатории охватывает всё более широкий спектр угроз: от атак на прикладной уровень до сценариев, характерных для конкретных отраслей.

IT Task — специализированный системный интегратор в области информационной безопасности. С 2012 г. IT Task реализует комплексные проекты для различных отраслей бизнеса: промышленность и ТЭК, телеком, финансы, госсектор, ритейл, медицина. Решения и услуги компании помогают обеспечить комплексную защиту бизнеса в соответствии с актуальными киберугрозами и требованиями регуляторов.

В рамках партнёрства компании планируют проводить нагрузочное тестирование и поиск уязвимостей, моделировать атаки на инфраструктуру заказчиков, а также выпускать отраслевые исследования с анализом актуальных угроз и методов противодействия им.

«Лаборатория задумана как площадка, где решения проверяются в условиях реального эксплуатационного давления. IT Task работает с проектами разной отраслевой специфики и разбирается, как устроены угрозы в конкретных секторах, и эта экспертиза существенно расширяет круг сценариев, которые мы можем исследовать совместно», — сказал директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

«Высокая динамика рынка информационной безопасности требует постоянного развития экспертизы и обмена практическим опытом между участниками отрасли. Сегодня почти ни один игрок не может охватить весь спектр актуальных угроз и технологий самостоятельно. Именно поэтому особую ценность приобретают совместные исследовательские инициативы, позволяющие объединять опыт разработчиков, интеграторов и специалистов по защите информации. Участие в лаборатории Servicepipe открывает для нас дополнительные возможности для изучения новых сценариев атак, тестирования защитных механизмов и формирования практических рекомендаций для рынка», — отметил исполнительный директор IT Task Антон Головатый.

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