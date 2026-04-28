К Лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется SafeTech

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe объявляет о присоединении нового участника — компании SafeTech, разработчика решений для защиты систем дистанционного банкинга и электронного документооборота. Компания создает инструменты защиты цифровых каналов, которые помогают пользователям решать повседневные задачи проще и безопаснее. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

Ранее к лаборатории уже присоединились «СТКрипт» и «Спикател».

Лаборатория Servicepipe работает с 2024 г. Изначально в фокусе были DDoS-атаки, фулстек-боты и целевые атаки на веб-ресурсы. С присоединением новых участников исследовательская повестка Лаборатории расширяется: теперь она охватывает криптографическую защиту и безопасность мобильных решений с электронной подписью.

Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe: «Задачи Лаборатории расширялись постепенно — от испытаний на устойчивость к DDoS-атакам до более комплексных сценариев. SafeTech приносит направление, которого у нас прежде не было: исследование того, как алгоритмы электронной подписи развиваются и встраиваются в разные приложения».

Денис Калемберг, генеральный директор SafeTech: «Сегодня электронная подпись и мобильная аутентификация становятся неотъемлемой частью повседневных пользовательских сценариев, особенно в дистанционном банкинге и цифровых сервисах. Именно поэтому разработчикам необходимо уделять особое внимание устойчивости решений к реальным атакам. В нашем продукте PayControl мы подходим к этой задаче комплексно - обеспечиваем безопасное подтверждение операций, снижая риски, связанные с фишингом, подменой данных и социальной инженерией. Участие в Лаборатории дает нам возможность проверять наши решения в условиях, максимально приближенных к реальным, и видеть, как они работают в актуальном ландшафте угроз».

Другие материалы рубрики

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

Ксения Бокша, VK: Будущее за аналитикой на естественном языке и ИИ-агентами

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

