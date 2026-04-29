К Лаборатории кибербезопасности Servicepipe присоединяется Itorex

Лаборатория кибербезопасности Servicepipe объявляет о присоединении нового участника — компании Itorex, официального дистрибьютора продуктов разработчиков систем информационной безопасности. Ранее к лаборатории уже присоединились SafeTech, «СТКрипт» и «Спикател». Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

В рамках лаборатории компании планируют объединить усилия по изучению современных киберугроз и выработке мер противодействия им.

Лаборатория Servicepipe работает с 2024 г. Изначально в фокусе были DDoS-атаки, фулстек-боты и целевые атаки на веб-ресурсы. С присоединением новых участников исследовательская повестка Лаборатории расширяется: теперь она охватывает защиту облачных нативных приложений, CNAPP-платформы и безопасность API.

Михаил Хлебунов, директор по продуктам Servicepipe: «Задачи Лаборатории расширялись постепенно — от испытаний на устойчивость к DDoS-атакам до более комплексных сценариев. Itorexприносит экспертизу своих эксклюзивных партнеров, что позволит тестировать CNAPP-решения и защиту веб-приложений в реальных условиях».

Юрий Черкас, коммерческий директор Itorex: «Мы помогаем клиентам внедрять уникальные решения для защиты корпоративной информации и автоматизации бизнес-процессов. Участие в Лаборатории Servicepipe дает возможность проверять предлагаемые нами продукты на устойчивость к актуальным угрозам, делая работу компаний максимально безопасной и результативной».

Другие материалы рубрики

CNews Analytics опубликовал карту «Импортозамещение в банках 2026»

Переговорщики с киберпреступниками сами оказались преступниками

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Вредонос для Android выдает себя за приложение Starlink, заражая устройства банковскими троянами и криптомайнерами

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще