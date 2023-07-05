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Айыл Банк

Айыл Банк

СОБЫТИЯ

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05.07.2023 «Айыл банк» внедрил решение PayControl 2
06.11.2012 «Айыл Банк» внедрил систему ДБО на базе решения R-Style Softlab 3

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Айыл Банк и организации, системы, технологии, персоны:

SafeTech - СэйфТек 133 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 1
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 1
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 1
Cisco Systems 5372 1
SafeTech - ST Crypt - STCrypt - СТКрипт 17 1
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 1
СДМ-Банк 75 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 2
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 2
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Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 1
Кибербезопасность - PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 460 1
Workflow - Поток работ 367 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 1081 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 1
Кредитование - Скоринг - Score - Скоринговая модель - Статистическая модель прогноза вероятности, например, оценки кредитоспособности (кредитных рисков) - Risk-Weighted Assets - RWA 414 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Кибербезопасность - Криптографическая система с открытым ключом - асимметричное шифрование - асимметричный шифр - асимметричная криптография 13 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2630 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
SafeTech - PayControl 49 2
Samba DC - Samba AD - Служба каталогов 237 1
Газинформсервис - Jatoba - Ятоба СУБД 138 1
Axiom JDK СЗИ 175 1
Artsofte - SafeTech - Nopaper Office 21 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-InterBank 143 1
Linux OS 11533 1
Apple iOS 8583 1
Google Android 15244 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
КриптоПРО - КриптоКлюч - Мой Ключ 18 1
Microsoft СА - MS CA - Microsoft Certificate Authority - Microsoft Certificate Services 50 1
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 36 1
Ред Софт - Ред Адм 145 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 17 1
Aladdin eCA - Aladdin Enterprise CA - Aladdin Enterprise Certificate Authority 23 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
Верестникова Дарья 43 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 3
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1201 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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