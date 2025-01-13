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Новая компания SafeTech займется разработкой и внедрением безопасных решений с использованием СКЗИ

Российская группа компаний SafeTech объявила о создании нового юридического лица в составе группы – ST Crypt, которое будет специализироваться на разработке и внедрении безопасных решений с использованием сертифицированных СКЗИ (средств криптографической защиты информации).

ST Crypt фокусируется на создании и внедрении сервисов для функционирования и защиты цифровых услуг на базе электронной подписи, реализации мобильного документооборота и построении PKI-инфраструктуры: интеграция мобильной электронной подписи в бизнес-процессы; создание мобильных сервисов на базе сертифицированных решений для электронной подписи, адаптированных под персональные задачи и специфику бизнес-процессов организации; внедрение сертифицированных средств для реализации функций удостоверяющего центра и повышения защищённости PKI-инфраструктуры; консалтинг в сфере формирования бизнес-процессов и выборе оптимальных решений для эффективного использования электронной подписи в любых сферах деятельности и встраивания их в действующую ИТ-инфраструктуру.

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Генеральным директором компании ST Crypt стала Дарья Верестникова.

«Сертифицированные средства СКЗИ и PKI — неотъемлемая часть нашей жизни. Однако для многих построение сервисов с их использованием остаётся сложной задачей. ST Crypt – компания-эксперт на рынке информационной безопасности, сотрудники которой имеют многолетний успешный опыт в сфере разработки, внедрения и практического применения таких продуктов в ведущих банках России и других крупных организациях. Мы поможем российским компаниям внедрить в любые процессы использование СКЗИ так, чтобы им и их клиентам было максимально удобно и безопасно», — отметила Дарья Верестникова, генеральный директор и совладелец ST Crypt.

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