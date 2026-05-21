«Аналитический Центр» и «СТКрипт» реализуют проект мобильной электронной подписи

«Аналитический Центр» (УЦ «Основание») и «СТКрипт» подписали соглашение о внедрении решения «КриптоКлюч» в информационную систему удостоверяющего центра.

«КриптоКлюч» — это решение для работы с мобильной электронной подписью, совместная разработка компаний «КриптоПро» и «СТКрипт». Продукт сертифицирован ФСБ России и позволяет подписывать документы электронной подписью с любых мобильных устройств

Драйвером сотрудничества стал растущий спрос клиентов УЦ «Основание» на использование электронной подписи с мобильных устройств – подписать документы или воспользоваться госуслугами можно в любом месте и в любое время. Это актуально как для граждан РФ внутри страны, так и для тех, кто находится за ее пределами.

С начала 2025 г. россияне, находящиеся за рубежом, могут получить электронную подпись в Армении, Казахстане, Узбекистане и Киргизии без необходимости возвращаться в Россию. Кроме того, пользователи могут установить мобильную версию и использовать электронную подпись из любой точки мира.

«Использование мобильных технологий «КриптоКлюч», в том числе с удаленной идентификации посредством единой биометрической системы, открывает новый уровень сервиса для клиентов «Аналитический Центр» как в России, так и за рубежом», — отметил и, генеральный директор компании «Аналитический Центр».

Решение обеспечит интеграцию мобильной электронной подписи в информационную систему удостоверяющего центра, а благодаря совместимости с Единой биометрической системой позволит подписывать документы со смартфона, без необходимости посещения офиса.

«В современной реальности пользователи ожидают, что цифровые сервисы будут не только защищенными, но и максимально удобными. «КриптоКлюч» позволяет перенести работу с электронной подписью в привычную для клиентов мобильную среду. Совместно с «Аналитический Центр» мы создаем инфраструктуру, в которой получение и использование электронной подписи становится полностью дистанционным и удобным для пользователей», — сказала Дарья Верестникова, генеральный директор «СТКрипт».

