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«Яндекс.Касса» поможет магазинам напомнить клиентам о забытых покупках

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«Яндекс.Касса» теперь будет помогать интернет-магазинам привлекать на их сайты покупателей, которые интересовались товарами, но по разным причинам не завершили покупку. Для этого сервис запустил новую опцию «Возвращение клиента». С ее помощью продавцы смогут отправлять push-уведомления пользователям, чтобы напомнить о забытых покупках. С «Возвращением клиента» можно добиться роста продаж до 5%, утверждают в «Яндексе».

По данным исследования «Яндекс.Кассы» и РАЭК, низкая конверсия посетителей сайтов в покупателей — одна из трех самых частых проблем, с которыми сталкивается российский бизнес в онлайне. О ней заявляет каждый третий предприниматель, для 10% эта проблема стоит на первом месте.

«"Возвращение клиента" — это еще один способ, которым "Яндекс.Касса" поможет интернет-магазинам поддержать продажи. Малым и средним компаниям сейчас важен каждый покупатель, и для них наше новое решение особенно актуально», — сказала Оксана Коробкина, коммерческий директор «Яндекс.Денег».

Новая опция работает через открытый протокол «Яндекс.Кассы». Благодаря этому любая онлайн-площадка сможет без сложных настроек внедрить «Возвращение клиента» в действующие сценарии своего сайта.

«Яндекс.Касса» запустила опцию совместно с партнером — сервисом рассылки push-сообщений Push4site. «Возвращение клиента» позволяет бесплатно отправлять push-сообщения пользователям, которые уже оформили, но забыли оплатить заказ. С подключением нового решения компании смогут также два месяца бесплатно пользоваться другими сервисами Push4site, предназначенными для привлечения покупателей. Опция доступна для интернет-магазинов, работающих на любой из более чем 50 популярных CMS, с которыми интегрируется «Яндекс.Касса».

Чтобы подключить «Возвращение клиента», нужно зайти в личный кабинет на сайте «Яндекс.Кассы», открыть раздел дополнительных опций, выбрать push-уведомления и нажать кнопку «Подключиться». Если интернет-магазин уже работает с другим сервисом для возвращения пользователей, «Яндекс.Касса» не попросит подключаться к Push4site, а предложит компании сценарий для интеграции «Возвращения клиента» в личный кабинет с уже используемым решением. Интеграция проводится через API платежного решения. Документацию о новой опции можно посмотреть на сайте «Яндекс.Кассы». Для этого нужно открыть раздел «Разработчикам», а затем — «Партнерская программа».

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