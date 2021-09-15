Visa и MasterCard обложат россиян особой данью

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Безопасность за деньги

Международные платежные системы Visa и MasterCard объявили о вводе новых комиссионных отчислений за использование банковского протокола авторизации онлайн-платежей 3D Secure с подтверждением транзакций кодом из SMS или push-сообщения. Первым об этом сообщил «Коммерсант» с ссылкой на копию документов, разосланных российским банкам платежными системами.

Комиссия системы Visa, которая начнет действовать с 16 октября 2021 г., включает любые трансакции с использованием сервиса 3D Secure 1.0.2 и составит $0,02 за каждый запрос, при этом минимальный платеж составит $500, максимальный – $25 тыс. в месяц. На протяжении года такую комиссию будут обязаны оплачивать только банки-эквайеры (обслуживающие банки с терминалами и банкоматами). После 15 октября 2022 г., когда будет запущен сервис 3D Secure новой версии 2.1, комиссию также будут обязаны выплачивать банки – эмитенты карт.

Система MasterCard запускает комиссионные отчисления за сервис 3D Secure с 1 марта 2022 г. с фиксированной частью платежа в размере 1 тыс. евро с эквайеров и эмитентов. Дополнительная переменная выплата будет формироваться исходя из категории запросов: для разовых – 0,018% (не более 0,054 евро) эквайеров и 0,011% (не более 0,055 евро) для эмитентов, для повторяющихся – 0,006% (до 0,018 евро) для эквайеров и 0,0037% (до 0,0185 евро) для эмитентов.

Для крупных банков дополнительные расходы на комиссию за использование сервиса 3D Secure по картам Visa могут составить $300 тыс. в год, а по картам MasterCard даже больше.



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Технология 3D Secure, представляющая собой протокол дополнительного уровня безопасности для онлайн-платежей банковскими картами с двухфакторной аутентификацией, была разработана совместно компаниями Arcot Systems и Visa Inc., и впервые была представлена в 2001 г. под торговой маркой Verified by Visa (позже переименовано в Visa Secure). В настоящее время протокол 3D Secure также используют платежные системы Mastercard (Mastercard SecureCode, MSC), JCB International (J/Secure), AmEx (SafeKey), «Мир» (Мир Accept, с 2016 г.).

Для крупных банков ежегодная комиссия за пользование 3D Secure может достигать $300 тыс. и более

Следующие версии протокола разрабатывались компанией EMVCo в рамках международного стандарта EMV (Europay – MasterCard – VISA) под брендом EMV 3D Secure. Протокол версии 2.0, представленный в 2016 г., был принят для соблюдения новых требований Евросоюза в части аутентификации. В нем была значительно изменена процедура верификации пользователей.

Как пояснили «Коммерсанту» в представительстве Visa, ввод комиссий за использование 3D Secure призван стимулировать переход банков на применение более современного протокола EMV 3D Secure. В представительстве MasterCard рассказали, что «у любого платежа есть определенная стоимость», и платежная система намерена «сбалансировать для всех сторон преимущества, которые дают безопасные и надежные безналичные платежи».

Мнение экспертов

Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков заявил «Коммерсанту», что в условиях монополизации процессинга, осуществляемого Национальной системой платежных карт «Мир» (НСПК), операторам международных платежных систем приходится искать дополнительные источники дохода. Тем не менее, по его словам, рост тарифов окажет негативное воздействие на развитие платежей в целом и безопасность в интернет-коммерции.

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Глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров заявил «Коммерсанту», что системы верификации трансакций — это изобретение платежных систем, в их разработку и сопровождение вложены значительные средства. По его мнению, плата за повышение тарифов будет переложена на клиентов, и реакцией будет более активный переход на систему быстрых платежей (СБП) Центробанка, что в итоге может нивелировать дополнительные доходы платежных систем от оплаты сервиса.

По словам руководителя «Тинькофф Кассы» Сергея Хромова, фактическое обнуление комиссий за СБП привело к ежемесячному росту оборотов системы на 50%. Интерес к сервису СБП, по данным «Коммерсанта», растет с середины 2021 г., когда прием платежей для малого бизнеса стал бесплатным.

Директор Делобанка (подразделения СКБ-банка) Ирина Кузьмина рассказала «Коммерсанту», что ежемесячный прирост в среднем составляет 12-15%, что пока ниже ожиданий. В банке «Русский стандарт» отметили, что общее число компаний среднего бизнеса с подключением к СБП к 1 сентября 2021 г. увеличилось на 33%, малого бизнеса на 16,6%, микробизнесов на 16,8%, при этом суммарный объем покупок по СБП у клиентов таких компаний вырос на 17%.

В середине августа 2021 г. CNews рассказал о том, что российский интернет-магазин Wildberries ввел комиссию на оплату любых товаров по картам Visa, MasterCard и другие иностранные платежные системы. Как сообщили CNews представители онлайн-ритейлера, размер комиссии может достигать 2%, но при оплате товаров через российские сервисы - СБП, SberPay Сбербанка и отечественную систему «Мир» никакие комиссии не взимаются.

На запрос CNews о причинах ввода комиссий на оплату через иностранные платежные системы представители Wildberries ответили, что они не вводили каких-либо дополнительных комиссий, «эти комиссии существовали всегда, но просто не отображались». С их слов, в стоимость товаров, представленных в каталоге площадки, входит и услуга транзакции, которую получает сама платежная система: «размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему».