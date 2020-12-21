МТС трансформирует мобильное приложение МТС Банка в смартбанк

МТС и МТС-Банк объявляют о начале трансформации мобильного приложения в смартбанк – решение для управления личными финансами для клиентов любых банков. На первоначальном этапе смартбанк отображает данные по продуктам других банков клиента и формирует персональную подборку организаций для совершения платежа, а уже в следующем году будет адаптировать продукты индивидуально под каждого клиента, поможет накопить на определенные цели, вложить деньги максимально выгодно, спрогнозирует финансовое состояние клиента и даст советы по управлению личными финансами.

Два новых функционала «Импорт данных из других банков» и «Персонализация платежей» уже доступны на iOS не только абонентам МТС и клиентам МТС Банка, но и всем желающим на главном экране приложения. В первом квартале 2021 года появятся и на Android.

«Мы создаем смартбанк – единую витрину, где пользователь сможет управлять личными финансами из разных банков. Сейчас клиентам нескольких банков не очень удобно следить за своими финансами – для этого необходимо устанавливать несколько приложений, а чтобы понять, сколько осталось денег, нужно складывать остатки из разных банков в уме, в таблице или в блокноте. Консолидация данных из разных банков в одном приложении решает эту проблему. А благодаря цифровому финансовому помощнику, клиент получает индивидуальные рекомендации для совершения платежей», – сказал вице-президент, руководитель кластера Daily Banking МТС Банка Владимир Стасевич.

Банк предлагает пользователям мобильного приложения воспользоваться кнопкой «Попробовать» в разделе «Подключить сторонний банк», где каждый сможет следить за балансом своих счетов и карт других банков в одном месте. На первом этапе такая возможность доступна пользователям iOS, которые являются клиентами трёх ведущих российских банков. При успешном бета-тестировании банк планирует реализовать импорт операций и из других банков, а также внедрить возможность просмотра суммы сразу по всем счетам и операции по картам сторонних банков.

Чтобы воспользоваться сервисом, пользователю необходимо выбрать на экране один из предложенных банков, ввести свои авторизационные данные от приложения подключаемого банка и выбрать счета, которые хотел бы видеть в приложении МТС Банк, а также ознакомиться с правилами использования сервиса «Импорт данных». Далее следует перейти на экран для ввода кода из СМС/push-сообщения от подключаемого банка, при успешном подключении на экране всплывает окно «Карты и счета подключены». После подключения счетов сторонних банков, которое занимает не более двух минут, пользователь видит остатки по подключенным счетам/вкладам, картам и кредитам на главной странице мобильного приложения МТС Банка.

Пользователи могут не беспокоиться о сохранности своих персональных данных. Банк гарантирует их конфиденциальность и не передает третьим лицам, данные остаются в контуре банка. Сервис «Импорт данных из других банков» реализован на базе технологии компании Coinkeeper – одного из лидеров рынка PFM приложений в России. В сентябре 2020 года корпоративный венчурный фонд МТС объявил об инвестициях в выпускника пятого набора акселератора центра по инновациям и инвестициям MTS StartUp Hub – компанию Coinkeeper.

Умный финансовый помощник научился подбирать для клиента релевантные организации для оплаты. На главной странице приложения помощник предлагает пользователю совершить платеж как в организации, которые он ранее уже оплачивал, так и в те, по которым оплата не совершалась, но банк считает их релевантными. Например, оплата услуг оператора сотовой связи, домашнего интернет провайдера или услуг ЖКХ. Банк поэтапно будет расширять этот список, добавляя возможность пополнения парковочного счета, транспортной карты, кредитов в других банках и т.д.

В 2021 году МТС Банк планирует внедрить полную аналитику по всем банковским продуктам клиента, прогнозировать все возможные сценарии его финансового состояния, своевременно давать эффективные советы по управлению личными финансами, например, как вернуть налоговый вычет от покупки квартиры или заработать дополнительный кэшбэк.