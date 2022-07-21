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Factory5 и компания Intratool объявили о партнерстве

Российский разработчик интеллектуальных решений для промышленности Factory5 и инжиниринговая компания Intratool подписали партнерское соглашение. Цель данного сотрудничества — предоставление российским промышленным компаниям интегрированного решения для повышения эффективности управления производственными активами.

Создание и модернизация ремонтной инфраструктуры производств различных масштабов в различных отраслях являются ключевым направлением деятельности Intratool. Партнерство с Factory5 позволит инжиниринговой компании расширить собственное предложение современными продуктами для управления производственными активами, техническим обслуживанием и ремонтами, включенными в реестр отечественного ПО.

«Большой опыт и профессионализм Factory5 в прогнозировании технического обслуживания и оптимизации управления производственными активами, сыграл огромную роль в решении вопросов, возникающих в ходе работы, — отметил Игорь Соловьев, директор департамента ремонтной инфраструктуры Intratool. —Ответственность и компетентность команды специалистов сделали взаимодействие приятным, плодотворным и эффективным. Результат совместной работы определил, что союз инжиниринговой компанией Intratool с Factory5 способен справится с самыми масштабными проектами, что позволяет расценить это, как первый этап на пути многолетнего плодотворного сотрудничества».

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