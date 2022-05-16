«Телфин» масштабирует телефонную сеть компании «ПетроМастер»

Российский телеком-провайдер «Телфин» сеть шинных центров «ПетроМастер» с помощью виртуальных телефонных номеров России. Представительства компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону подключены к единой АТС «Телфин.офис». Об этом CNews сообщили представители «Телфина».

Пилотный проект по внедрению IP-телефонии в сервисных центрах «ПетроМастер» был реализован с нуля техническими специалистами «Телфин» в Санкт-Петербурге еще в 2012 г. По мере роста компании и расширения сети складских помещений и пунктов выдачи товаров компании «ПетроМастер» потребовалось масштабировать имеющуюся телеком-инфраструктуру. «Телфин» под ключ реализовал проект по расширению корпоративной телефонной сети «ПетроМастер» в четырех регионах России.

В рамках проекта была подключена АТС «Телфин.офис» и более 20 виртуальных телефонных номеров шести российских городов. На базе коммуникационных сервисов создана единая телефонная сеть с возможность сокращенного набора номеров (без кодов) внутри компании и отсутствием тарификации звонков между сотрудниками, даже в случае их удаленно-территориального расположения. Все телефонные номера компании являются многоканальными, что обеспечивает непрерывную обработку обращений клиентов из указанных городов России.

«“Телфин” — наш давний партнер в области обеспечения корпоративной телефонной связи. И если десять лет назад нашей основной целью подключения IP-телефонии была возможность снижения затрат, то сегодня благодаря виртуальным коммуникационным решениям мы масштабируем нашу телеком-инфраструктуру. Дополнительно мы расширяем ее функциональность, интегрируем с ERP-системой и другими бизнес-приложениями, а также повышаем мобильность сотрудников компании за счет добавления их мобильных номеров в общую схему телефонии», — сказал Игорь Соловьев, директор по ИТ, ГК «ПетроМастер».

Сфера деятельности «ПетроМастер» предполагает сезонный спрос, с которым также помогает справляться IP-телефония «Телфин». Виртуальные сервисы позволяют перераспределить звонки на большее количество специалистов, в случае необходимости включать переадресацию на мобильные и не терять заявки. При этом все коммуникации между подразделениями происходят по внутренним номерам, что существенно ускоряет бизнес-процессы. Статистика по обращениям наглядно фиксирует пиковые нагрузки, и эти данные впоследствии компания использует для корректировки графика работы сотрудников, составления плана их отпусков.

«IP-телефония для территориально-распределенных компаний — это не только местные номера, но и удаленный доступ к управлению бизнес-процессами. Статистика обращений, запись, расшифровка и анализ телефонных разговоров с клиентами помогают руководителю отдела, подразделения и всей компании держать руку на пульсе и контролировать продажи, обеспечивать качественную поддержку клиентов, грамотно планировать маркетинговый бюджет и в максимально короткие сроки проводить обучение персонала на базе аудио и видеоконференций с минимальными вложениями», – отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».

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В планах «ПетроМастер» — расширение сети сервисных центров, выход на новые региональные рынки и телефонизация новых офисов за счет подключения дополнительных виртуальных номеров «Телфин». Компания уже подключила федеральный номер в коде 8800 для повышения роста лояльности своих региональных клиентов и обеспечения бесплатных телефонных звонков по всей России.

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«Телфин» — российский поставщик индивидуальных решений для корпоративной связи. Среди сервисов «Телфин» — облачная телефония для бизнеса, виртуальная АТС «Телфин.офис», программный телефон «Телфин.софтфон».