Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199373
ИКТ 15390
Организации 11764
Ведомства 1510
Ассоциации 1114
Технологии 3583
Системы 27059
Персоны 87056
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1322
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 895

Кузьмин Андрей

СОБЫТИЯ


11.08.2026 «Б1» и Smart Engines задействуют научно-техническую и бизнес-экспертизу для внедрения ИИ с измеримым эффектом 1
24.04.2024 Группа компаний «Б1» создала решение для расчета денежных потоков страховых компаний и НПФ 1
18.08.2016 «ИТ-детище» министра связи вкладывает десятки миллионов в Cisco 1
26.08.2014 Softline повысила эффективность работы ИТ-подразделения администрации Мурманска 1
25.09.2012 В «Ситроникс ИТ» создан центр компетенций по поддержке решений SAP 1
15.05.2010 King's Bounty Online. Анонс 2
21.11.2008 CNews FORUM 2008: рост в условиях кризиса 1
02.04.2008 «Уралхимпласт» автоматизирует планирование на базе IBM Cognos Planning 1
10.01.2008 Правдивая игра о 9-й роте 1
14.12.2007 РБК заберет у рынка игр 15% 1
27.09.2002 О говорящем ЖК-дисплее и законсервированном телефоне 1
18.09.2002 "Зебра Телеком" выпустила универсальные карты IP-телефонии и доступа в интернет для Москвы и Санкт-Петербурга 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Кузьмин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2673 2
KranX Productions 25 2
SAP SE 5604 2
Dell EMC 5181 2
Cisco Systems 5371 2
Microsoft Corporation 25778 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15767 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
9596 2
Fujitsu 2105 2
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 2
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 144 2
Fujitsu Laboratories 47 1
РБК - Медиамир 53 1
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Ракурс НПФ 176 1
Интертех НЦИТ - Научный Центр Интернет-Технологий 52 1
Maxon - Maxon Computer - Maxon Telecom 14 1
МТС - Примтелефон 47 1
Renesas Electronics - Intersil 36 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ - ЮУСТ - Южно-Уральский сотовый телефон 26 1
Toshiba America - Toshiba America Information Systems - Toshiba America Electronic Components - Toshiba America Consumer Products 40 1
Росстат ГМЦ - Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики 7 1
Covad Communications Group 43 1
Системы документооборота 522 1
Telia Company - TeliaSonera International Carrier Russia - Сонера Рус 12 1
Daxian Group - Daxian Pantai Communication - Dalian Daxian 6 1
Access Co. 7 1
Samsung Electronics 11068 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростелеком 10951 1
Broadcom - VMware 2611 1
МегаФон 10750 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Dell Technologies - Dell Computer 2219 1
Intel Corporation 12812 1
Softline - Софтлайн 3746 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5803 1
Oracle Corporation 7074 1
Менатеп - Menatep 39 1
Уралхимпласт 3 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Б1 - Б1-Аудит - Б1-ИТ - Б1 Информационные технологии - Б1-Консалт - ранее ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 90 1
Почта России ПАО 2371 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
Ак Барс Банк 283 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Верный - торговая сеть 328 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Иннополис Сити АО 6 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
Prudential Financial 52 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13877 3
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5666 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5430 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 107 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 979 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 540 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6511 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12210 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53915 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18336 3
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10749 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16982 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36220 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33506 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2024 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6477 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26321 2
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4783 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14772 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18133 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12912 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18032 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15437 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8701 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7215 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13964 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9308 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25817 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7832 2
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2635 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13325 2
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2485 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6854 2
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 2
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 620 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5921 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6035 1
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3059 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22947 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13251 1
Стандартизация - Standardization 2340 1
Аксессуары 4284 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1507 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11537 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4041 1
Microsoft Office 4174 2
Dell EMC EqualLogic SAN 24 1
NCR Mobile Cash Withdrawal 7 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Urban 5 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway Studio 5 1
Dell Latitude On 1 1
Б1 ГРАФ - Б1 Графовый конструктор математических вычислений 1 1
Olympus Camedia - Olympus Camedia TruePrint 27 1
Cohesity DataPlatform 2 1
Dell Latitude - Серия ноутбуков 251 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6279 1
Cisco UCS - Cisco Unified Computing System - Система унифицированных вычислений 55 1
Dell EMC PowerEdge - Серверы и серверные платформы 195 1
Blizzard - World of Warcraft 362 1
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 440 1
Dell OptiPlex - серия настольных моноблоков 89 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Dell Prosupport - Dell Prosupport Plus 32 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 249 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 74 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 308 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 1
Cisco AIR 3 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5253 1
IBM Cognos TM1 - IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 106 1
Fujitsu LifeBook 167 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Cisco Prime Infrastructure 8 1
SAP BAiO - SAP Business All-in-One - mySAP All-in-One 64 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Nokia Alcatel-Lucent OSP - Open Services Platform - Open Service Delivery Engine 10 1
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 1
Benefon Exion 8 1
Nokia 7650 63 1
Орловский Сергей 34 2
Князев Андрей 17 1
Самолетов Владимир 3 1
Гребнев Андрей 2 1
Клыпа Сергей 1 1
Гусаров Дмитрий 1 1
Фишер Александр 3 1
Мартиросян Лусинэ 3 1
Ключевенко Евгений 1 1
Ковалева Ольга 5 1
Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
Ozan Alen - Озан Ален 1 1
Арлазаров Владимир 291 1
Никифоров Николай 1138 1
Сыкулев Андрей 85 1
Жуков Олег 25 1
Калина Роман 62 1
Суворов Александр 21 1
Казак Максим 162 1
Логвинов Олег 4 1
Пучков Дмитрий 71 1
Изумрудов Олег 41 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Юсупов Ренат 125 1
Бабинцев Василий 24 1
Широких Алексей 72 1
Домрачев Алексей 3 1
Калин Сергей 31 1
Филимонов Сергей 46 1
Крылова Елена 27 1
Плотникова Наталья 8 1
Обаляева Юлия 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166281 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47616 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19549 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54760 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3468 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14811 3
Япония 13808 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
Сингапур - Республика 1953 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 2
Россия - СФО - Новосибирск 4877 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 2
Нидерланды 3746 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1315 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 145 1
Германия - Шлезвиг-Гольштейн 20 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19149 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Европа 24967 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3451 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2532 1
Земля - планета Солнечной системы 10867 1
Южная Корея - Республика 7053 1
Дания - Королевство 1337 1
Швеция - Королевство 3782 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8578 1
Европа Восточная 3139 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4489 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1440 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Канада 5082 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13222 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 1
Африка - Африканский регион 3643 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1923 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53494 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6169 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57713 3
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 929 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8494 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11715 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7042 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6532 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16074 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10883 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7527 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8845 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18160 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5621 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3030 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7536 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6176 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6560 1
Энергетика - Energy - Energetically 5859 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2894 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 974 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1732 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1862 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3106 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2713 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1640 1
Металлы - Платина - Platinum 500 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6695 1
Пропаганда и агитация 198 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 1
Здравоохранение - Хирургия - хирургические методы 343 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4515 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6596 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
NPD DisplaySearch 285 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 44 1
Роскосмос - РКС - НИИ ТП - Научно-исследовательский институт точных приборов 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
День молодёжи - 27 июня 1089 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Готовимся к учебному году: 12 бесплатных приложений, чтобы подтянуть знания

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще