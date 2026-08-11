Индексная книга (каталог) CNews*
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Кузьмин Андрей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 12, упоминаний - 13
Кузьмин Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Сергей 34 2
|Князев Андрей 17 1
|Самолетов Владимир 3 1
|Гребнев Андрей 2 1
|Клыпа Сергей 1 1
|Гусаров Дмитрий 1 1
|Фишер Александр 3 1
|Мартиросян Лусинэ 3 1
|Ключевенко Евгений 1 1
|Ковалева Ольга 5 1
|Hoffman Charles - Хоффман Чарльз 4 1
|Ozan Alen - Озан Ален 1 1
|Арлазаров Владимир 291 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Сыкулев Андрей 85 1
|Жуков Олег 25 1
|Калина Роман 62 1
|Суворов Александр 21 1
|Казак Максим 162 1
|Логвинов Олег 4 1
|Пучков Дмитрий 71 1
|Изумрудов Олег 41 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Юсупов Ренат 125 1
|Бабинцев Василий 24 1
|Широких Алексей 72 1
|Домрачев Алексей 3 1
|Калин Сергей 31 1
|Филимонов Сергей 46 1
|Крылова Елена 27 1
|Плотникова Наталья 8 1
|Обаляева Юлия 9 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 693 1
|Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463951, в очереди разбора - 724303.
Создано именных указателей - 199373.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.