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KranX Productions
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 25, упоминаний - 25
KranX Productions и организации, системы, технологии, персоны:
|ХитZona - ХитЗона 26 2
|MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
|Совкомбанк Совесть 279 1
|Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
|Apple iOS 8583 1
|Google Android 15244 1
|FreePik 1841 1
|Перумов Ник 22 14
|Лукьяненко Сергей 49 14
|Пучков Дмитрий 71 8
|Кузьмин Андрей 11 2
|Алиханов Антон 41 1
|Гусаров Дмитрий 1 1
|Орловский Сергей 34 1
|Слинько Ольга 1 1
|Александров Вячеслав 6 1
|Черкес-Заде Екатерина 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.