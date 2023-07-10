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KranX Productions

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.07.2023 Разработчики игр бегут из особого региона России 1
15.05.2010 King's Bounty Online. Анонс 1
15.02.2008 «1С» выпустила «Правду о девятой роте» 1
15.02.2008 "Правда о девятой роте" уже в продаже 1
02.02.2008 Правда о 9 роте ушла на золото 1
02.02.2008 "Правда о девятой роте" в печати 1
28.01.2008 "Правда о девятой роте": Видео 1
10.01.2008 Правдивая игра о 9-й роте 1
26.12.2007 "Правда о девятой роте": Скриншоты и музыка 1
07.12.2007 "Правда о девятой роте": Официальный сайт 1
16.11.2007 "Не время для драконов" в продаже 1
08.11.2007 "Не время для драконов" в печати 1
20.06.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
15.05.2007 "Не время для драконов". Скриншоты 1
23.04.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
16.04.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
11.04.2007 "Не время для драконов": Видео 1
22.03.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
20.03.2007 "Не время для драконов": Кошачьи земли 1
31.01.2007 "Не время для драконов": Скриншоты 1
31.01.2007 «Не время для драконов». Скриншоты 1
22.01.2007 «Не время для драконов». Скриншоты 1
17.01.2007 «Не время для драконов». Скриншоты 1
15.01.2007 «Не время для драконов». Скриншоты 1

Публикаций - 25, упоминаний - 25

KranX Productions и организации, системы, технологии, персоны:

9594 24
Arise 20 14
Astrum Entertainment - Astrum Online Entertainment - Astrum Nival - Аструм - Astrum Soft - IT Territory Nord - АйТи Территория Норд 94 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
VK - Mail.ru Group - My.com 21 1
Playrix Holding 33 1
Alawar - Алавар 63 1
Game Insight - Гейм инсайт 41 1
Katauri Interactive 46 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
ХитZona - ХитЗона 26 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 729 3
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 2
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 367 1
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1509 1
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1104 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 97 1
Cloud Games - MMO, MMOG - Massively Multiplayer Online Game - Массовая многопользовательская онлайн-игра 364 1
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 648 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
Heroes of Might and Magic - Герои Меча и Магии - Компьютерная игра (пошаговая стратегия) 104 1
Apple iOS 8583 1
Google Android 15244 1
FreePik 1841 1
Перумов Ник 22 14
Лукьяненко Сергей 49 14
Пучков Дмитрий 71 8
Кузьмин Андрей 11 2
Алиханов Антон 41 1
Гусаров Дмитрий 1 1
Орловский Сергей 34 1
Слинько Ольга 1 1
Александров Вячеслав 6 1
Черкес-Заде Екатерина 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Европа 24964 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - Крайний Север 350 1
Беларусь - Минск 706 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Пропаганда и агитация 198 1
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1127 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 1
Аренда 2687 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1082 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Universal University 6 1
День Защитника отечества - 23 февраля 66 2
Российская креативная неделя 6 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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