Разработчики игр бегут из особого региона России

Кто из gamedev-компаний покинул Калининградскую область

Пять из 17 компаний — разработчиков компьютерных игр (индустрия gamedev), работавших на территории Калининградской области (так называемый эксклав в составе России), покинули регион. Об этом говорится в исследовании фонда «Перспектива» (занимается развитием креативных индустрий в Калининградской области), представленным в ходе прошедшей в Москве «Российской креативной недели» (РКН).

Регион (и страну) покинули компании Daily Magic, MariaGlorum, Order of Meta, Panzardog (была приобретена My.com — бывшей «дочкой» VK) ), Playrix и Game Forest. В то же время в Калининградской области продолжили работать компании Growing Grass Studio, Katauri, Colibri Games, KranX Productions, Veom Studio, Neodinamika, Pictolabra, Tortuga Team, Herocraft, Ellada Games и Aigrind.

Статистика калининградского gamedev

До недавнего времени отрасль gamedev в регионе стабильно развивалась. Если в 2019 г. выручка соответствующих компаний составила 414 млн руб., то к 2022 г. она увеличилась до 1,4 млрд руб. Чистая прибыль за это время выросла с 22,9 млн руб. до 74,9 млн руб.

Средняя ежемесячная зарплата в регионе в сфере gamedev за это время увеличилась с 51,87 тыс. руб. до 180 тыс. руб. Этот показатель соответствует средней зарплате в Москве, считает руководитель исследовательской группы Universal University (готовит специалистов по креативной индустрии) Ольга Слинько. Среднее количество специалистов игровой индустрии, работающих в регионе, увеличилось с 247 в 2019 г. до 491 в 2022 г.

Однако в 2023 г. оно снизилось до 291 (снижение на 40%). Основной причиной оттока компаний и специалистов стала специальная военная операция (СВО).

Как власти Калининградской области зазывали к себе gamedev-разработчиков

Релокация игровых разработчиков в Калининградскую область началась в 2020 г. во время пандемии короновируса. До той поры многие разработчики жили в Сочи, но из-за резкого роста цен на недвижимость вынуждены были сменить регион, утверждает директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив (АСИ) Екатерина Черкес-заде. Преимуществами Калининградской области считаются комфортная городская среда, природа, море и близость к Европе.

В 2020 г. по инициативе губернатора региона Антона Алиханова была подготовлена дорожная карта развития игровой индустрии сроком на пять лет. Ее основными задачами являются решение вопроса с кадрами (обучение, привлечение, просвещение), создание сообщества игровых разработчиков и площадки для коммуникаций и взаимодействия. С 2021 г. в регионе проводится фестиваль игровой индустрии Playport и одноименная конференция по теме gamedev. Утверждается, что в 2023 г. фестиваль Playport станет крупнейшим в России событием в данном сфере.

Налоговые льготы

С начала 1990-х в Калининградской области функционирует особая экономическая зона (ОЭЗ). Изначально она создавалась для промышленных предприятий, затем ее адаптировали и для ИТ-компаний. Если ИТ-компания в течение трех лет обязуется инвестировать не менее 1 млн руб. в ИТ, исследования и разработки, она может стать резидентом ОЭЗ.

Что делать в случае потери доступа к ключевым ИТ-системам?

Это дает возможность в течение шести лет получать нулевую ставку по налогам на прибыль и имущество, а затем, в течение еще шести лет, получать 50-процентную ставку по этим сборам. Также резидент имеет нулевую ставку по налогу на землю в течение первых пяти лет. Кроме того, есть возможность оформления электронных виз для иностранцев.

Также правительство региона реализует программу релокации специалистов: российская компания — резидент ОЭЗ — может получить от властей по 520 тыс. руб. в качестве компенсации затрат на переезд и аренду жилья для своих высококвалифицированных сотрудников (в том числе и из сферы ИТ), перевозимых из других регионов и проработавших в компании не менее шести месяцев.

Эта возможность не доступна для переезда специалистов из регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока (где наблюдается дефицит кадров), а также для компаний, принадлежащих иностранцам. Из-за последнего ограничения компания Game Forest не смогла получить компенсацию за перевезенных ею сотрудников.

Между тем, в 2021-2022 гг. в России на федеральном уровне был проведен налоговый маневр для ИТ-отрасли. В результате ставка по налогу на прибыль для ИТ-компаний сначала была сокращена с 20% до 3%, а затем и вовсе обнулена. Как объясняет Екатерина Черкес-заде, по этой причине Калининградская область лишилась одного из своих преимуществ для разработчиков gamedev. Однако указанные нормы будут действовать только до конца 2024 г., в связи с чем не исключен возврат интереса к региону.

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В целом участники прошедшей на РКН дискуссии отметили, что государственные меры поддержки игровой отрасли могут быть как токсичными, так и нетоксичными. Токсичными, по мнению Черкес-заде, являются попытки государства подменить отрасль и конкурировать с ее участниками.

К нетоксичным мерам можно отнести развитие образования, исследования и проведение тематических мероприятий. Также участники отрасли gamedev ожидают решения в отношении нулевой ставки по НДС (налог на добавленную стоимость). Сейчас нулевая ставка НДС применяется к разработчикам программ, включенных в единый реестр отечественного ПО при Минцифры. Но в данном реестре сейчас только несколько игровых разработчиков, потому что изначально он создавался для других целей.