VoIP Voice over IP IP-телефония CTI Computer Telephony Integration Internet Telephony Service Provider, ITSP Интернет-телефония
|11.07.2024
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Компания ORIGO расширяет модельный ряд новым гигабитным PoE IP-телефоном корпоративного уровня OPH500
Voice. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии госучреждений, ведомственных структур, крупных корпораций и компаний сегмента Ho
|04.07.2024
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Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150
етным LCD-дисплеем 2,4 дюйма и поддержкой HD Voice. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий, которым требу
|04.07.2024
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Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом
ким операторам связи письма с требованием запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостин
|13.06.2024
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Пресс-релиз: IP-телефоны Flat-Phone внесены в реестр ПАК Минцифры
ющих поставку или проектную деятельность с использованием ПАК, включенного в Минцифры России, предоставляются дополнительные преференции на госзакупках. Таким образом, представленные сегодня на рынке IP-телефоны Flat-Phone обладают статусом телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и входят в Реестр российских программно-аппаратных комплексов, что подтверждает соот
|20.05.2024
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Высшая школа менеджмента СПбГУ внедрила современную систему телефонии с помощью ВАТС компании «ТрансТелеКом»
— компании «ТрансТелеКом». Специалисты компании обеспечивают поддержку и консультирование на всех этапах внедрения и работы АТС, гибко реагируя на потребности ВШМ СПбГУ. Внедрение современной системы телефонии позволило бизнес-школе решить сразу несколько задач. В первую очередь, это обеспечение стандартных функций: переадресация, IVR, маршруты прохождения звонков, коллективные звонки, пере
|02.05.2024
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«ТрансТелеКом» перевел на облачную платформу «Виртуальной АТС» телефонию сети автосалонов «Ключавто»
я АТС» сеть автосалонов «Ключавто». Миграция на платформу ВАТС ТТК и переход на сервисную модель позволили повысить эффективность обработки звонков и минимизировать затраты. В настоящее время система телефонии «Ключавто» охватывает более 100 дилерских центров по всей стране, включает 4,5 тыс. абонентов, 3 собственных колл-центра. В ходе проекта «ТрансТелеКом» втрое увеличил для клиента коли
|23.04.2024
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Разработчик IP-телефонии «Авантелеком» вступил в «Руссофт»
ограммного обеспечения России, представляющим всю индустрию разработки ПО. В ассоциацию входит более 340 российских ИТ-компаний. *** ООО «Авантелеком» – разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: программная IP-
|17.04.2024
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ИТ-разработчик «Авантелеком» запускает коробочное решение для медучреждений
Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий ООО «Авантелеком» представляет ИТ-решение собственной раз
|05.04.2024
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Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году
ogies. Компания наращивает долю за счет развития экосистемы продуктов, в которую, кроме ВКС, входят IP-телефония, корпоративные мессенджеры и почтовые серверы.
|02.04.2024
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Владислав Вирясов -
Владислав Вирясов, «Авантелеком»: Будущее за решениями, которые обеспечат гибкий переход со старой инфраструктуры на новую
ия. С увеличением числа киберугроз, которые мы особенно наблюдаем последние два года, корпоративная IP-телефония продолжает оставаться уязвимой для всевозможных атак. Внедрение облачных решений
|15.03.2024
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ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников
. FirstVDS констатирует, что в результате пользователи хостинг-провайдера, использующих сервисы для IP-телефонии с транками от «Ростелекома», столкнулись с блокировкой SIP-трафика. Якобы пробле
|06.03.2024
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В 2023 г. 30% компаний перешли на российские IP-АТС вместо зарубежных
поменяли инфраструктуру на российское «железо» 10%, на решения с открытым кодом open-source на базе VoIP серверов Asterisk 10%, а 50% пилотируют или рассматривают проекты по реинжинирингу телеф
|14.02.2024
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Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде
-телефонии осуществляется по стандартам SIP и H.323. В частности, SIP более популярен в современных VoIP-системах, для интеграции телефонии с веб-технологиями и мобильными приложениями. Основно
|30.01.2024
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«Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу
участник фонда «Сколково», и компания «Авантелеком», разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, стали технологическими партнерами. Компании интегрировал
|20.12.2023
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Программный инструментарий ant Voice Connector внесен в реестр российского ПО
«Ант технолоджис» объявила о включении программы ant Voice Connector, разработанной специалистами компании, в реестр российского ПО Минцифры. Более 20 лет «Ант технолоджис» внедряет технологии для повышения эффективности работы складских предприя
|18.12.2023
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Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка
втоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентами SaluteBot и представил решение — SaluteBot Voice. Новая конфигурация продукта позволит бизнесу создавать голосовых роботов, подключать и
|18.12.2023
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Предсерийное производство IP-телефона VP-30P
голоса, что особенно важно для деловых переговоров и конференц-звонков. Поддерживаются основные для VoIP кодеки (G.711, G.726, G.729 и др.) и функции дополнительной обработки звука, например ге
|07.12.2023
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«Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть
Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий «Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 фи
|04.12.2023
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Старт продаж российский IP-телефонов Flat-Phone
Все телефонные аппараты Flat-Phone поддерживают технологию HD Voice, используют инструменты защиты VOIP соединений для обеспечения безопасности связи, поддерживают русскоязычный интерфейс упра
|24.11.2023
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Решение «Сбера» Voice AI поможет предпринимателям повысить лояльность клиентов
«Сбер» представил новую платформу Voice AI. Решение поможет бизнесу повысить качество коммуникаций с клиентами: оно аккумулирует, обрабатывает и детально анализирует все диалоги в любых каналах (чаты, звонки или аудиобейджи). П
|22.11.2023
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«АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии
«АМТ-груп» объявила о создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, направленной на создание экосистем с применением решений в области защиты инф
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ВАТС и IP-телефония 2023
ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония появились на заре интернетизации и проявляют удивит
|16.11.2023
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Аналитика в IP-телефонии: чем она может быть полезна бизнесу
Для них IP-телефония стала полезным инструментом, помогающим сократить финансовые и другие расходы, п
|14.11.2023
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Омичи стали в два с половиной раза чаще использовать интернет-звонки
р, в праздничные дни», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. Подключить опцию передачи голосовых данных с помощью VoLTE можно в настройках смартфона, в приложении оператора, включив «Интернет-звонки», или при помощи USSD-команды *111*6#. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи,
|02.11.2023
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«Ростелеком» создает глобальную цифровую телеком-платформу на Урале
сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня быстрое развитие высоких технологий затрагивает и сферу IP-телефонии. По мнению экспертов, рынок цифровой связи в ближайшие 10 лет вырастет более чем
|01.11.2023
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Как защищают IP-телефонию от взлома
о слишком затратно с финансовой точки зрения, либо попросту неудобно. В этом случае может помочь IP-телефония. IP-телефония — это телефонная связь по протоколу IP. Она включает в себя ко
|01.11.2023
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Market.CNews обновил рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2023
ми цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера. Рейтинг IP-телефония 2023. Структура баллов Подробнее: Обзор Провайдеры ВАТС и IP-телефонии 2023 Функ
|31.10.2023
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«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM
не только за контакт или компанию. Интеграция АТС «Телфин.офис» с amoCRM — это готовое решение провайдера, процесс подключения которого занимает не больше 1 рабочего дня. Настройка виджета интеграции телефонии с CRM доступна в интерфейсе системы. По умолчанию виджет работает в режиме «наблюдателя» и может подсказать, кто звонит, помочь в управлении вызовом и инициировать звонок на любое зар
|31.10.2023
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Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях
рамках таких сервисов как SMS API, Callback API, Call Tracking API, управление входящими звонками, VoIP и др. Из уникальных преимуществ МТТ отмечу возможность «поднять» ВАТС с нуля за один ден
|30.10.2023
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«Авантелеком» представил отечественную разработку «Сфера»
голосовой ассистент главы Архангельской области, голосовой помощник главы Республики Саха (Якутия), IP-телефония в Администрации г. Хабаровск, Единый номер «122» в 12 российских регионах. *** О
|04.10.2023
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BPMSoft развивает инструментарий для клиентоцентричных коммуникаций
ционирует, развивается CRM-функциональность для большей эффективности продаж, маркетинга и сервиса. Телефония благодаря сквозной интеграции становится ценным источником данных для аналитики, ко
|03.10.2023
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A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM
сточников, включая телефонию», — сказал Александр Крылов, руководитель отдела маркетинга A&T Group. Телефония «Телфин» интегрирована с корпоративной CRM-системой и платформой Roistat. Теперь в
|05.09.2023
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Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil
цифровой трансформации различных отраслей промышленности. Для партнеров Treolan доступна для заказа телефония производства Fanvil: SIP-телефоны – настольные телефоны для офисов, колл-центров и
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Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022
Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным бизнесом. Одн
|20.07.2023
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Возможности современных корпоративных почтовых решений
дников организации, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных. Аудио/видео-звонки и IP-телефония Сервис аудио/видео-звонков и IP-телефонии в корпоративной электронной почте пред
|29.06.2023
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Алессия Ван, Yeastar: Миграция на P-Series позволяет сохранить инвестиции в телефонию Cisco и Avaya
продукты для банка и телекоммуникационной компании, а также участвовал в создании успешного бренда IP-телефонов. После четырех лет работы в банке наш основатель решил связать свою жизнь с высо
|13.06.2023
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«Ростелеком» в Перми провел модернизацию классической телефонии для государственного холдинга «Росгеология»
леком” – один из крупнейших в стране операторов с точки зрения наличия магистральных каналов связи. IP-телефония остается востребованным сервисом. Такая связь устойчива вне зависимости от общих
|05.06.2023
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Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации
ьше. С помощью современных технологий поддерживать контакт с клиентом можно любым удобным способом: телефония, социальные сети, мессенджеры, чат-боты, push-уведомления, видеоконференции. Многок
|31.05.2023
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MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии
люсов — поэтому мы обратились к ним. «Телефонистка» хорошо подходит клиентам, у которых уже есть IP-телефония и которые знают, как с ней работать. В иных ситуациях оптимальным решением виделась
|07.03.2023
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Нейросети Yandex Cloud научились генерировать аудио с уникальным голосом по одной фразе
Облачная платформа Yandex Cloud представила новый сервис для синтеза речи Brand Voice Call Center. С помощью технологии компании смогут практически в режиме реального времени создавать уникальные голоса для виртуальных операторов колл-центра. При этом «робота» можно будет
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|Рейман Леонид 1044 53
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|Брюквин Юрий 298 33
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|Мельников Александр 79 26
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|Слизень Виталий 242 23
|Иодковский Станислав 67 22
|Бызов Дмитрий 38 20
|Кусков Денис 221 20
|Кулаковский Дмитрий 67 20
|Приданцев Сергей 145 20
|Школьников Николай 26 19
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|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 907 18
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|Демидов Михаил 133 14
|Соловьев Александр 87 14
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|Широкий Денис 20 14
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