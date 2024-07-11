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VoIP Voice over IP IP-телефония CTI Computer Telephony Integration Internet Telephony Service Provider, ITSP Интернет-телефония


Обзор «IP-телефония» на Market.CNews

11.07.2024 Компания ORIGO расширяет модельный ряд новым гигабитным PoE IP-телефоном корпоративного уровня OPH500

Voice. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии госучреждений, ведомственных структур, крупных корпораций и компаний сегмента Ho
04.07.2024 Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150

етным LCD-дисплеем 2,4 дюйма и поддержкой HD Voice. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий, которым требу
04.07.2024 Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом

ким операторам связи письма с требованием запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостин
13.06.2024 Пресс-релиз: IP-телефоны Flat-Phone внесены в реестр ПАК Минцифры

ющих поставку или проектную деятельность с использованием ПАК, включенного в Минцифры России, предоставляются дополнительные преференции на госзакупках. Таким образом, представленные сегодня на рынке IP-телефоны Flat-Phone обладают статусом телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и входят в Реестр российских программно-аппаратных комплексов, что подтверждает соот
20.05.2024 Высшая школа менеджмента СПбГУ внедрила современную систему телефонии с помощью ВАТС компании «ТрансТелеКом»

— компании «ТрансТелеКом». Специалисты компании обеспечивают поддержку и консультирование на всех этапах внедрения и работы АТС, гибко реагируя на потребности ВШМ СПбГУ. Внедрение современной системы телефонии позволило бизнес-школе решить сразу несколько задач. В первую очередь, это обеспечение стандартных функций: переадресация, IVR, маршруты прохождения звонков, коллективные звонки, пере
02.05.2024 «ТрансТелеКом» перевел на облачную платформу «Виртуальной АТС» телефонию сети автосалонов «Ключавто»

я АТС» сеть автосалонов «Ключавто». Миграция на платформу ВАТС ТТК и переход на сервисную модель позволили повысить эффективность обработки звонков и минимизировать затраты. В настоящее время система телефонии «Ключавто» охватывает более 100 дилерских центров по всей стране, включает 4,5 тыс. абонентов, 3 собственных колл-центра. В ходе проекта «ТрансТелеКом» втрое увеличил для клиента коли
23.04.2024 Разработчик IP-телефонии «Авантелеком» вступил в «Руссофт»

ограммного обеспечения России, представляющим всю индустрию разработки ПО. В ассоциацию входит более 340 российских ИТ-компаний. *** ООО «Авантелеком» – разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: программная IP-
17.04.2024 ИТ-разработчик «Авантелеком» запускает коробочное решение для медучреждений

Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий ООО «Авантелеком» представляет ИТ-решение собственной раз
05.04.2024 Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году

ogies. Компания наращивает долю за счет развития экосистемы продуктов, в которую, кроме ВКС, входят IP-телефония, корпоративные мессенджеры и почтовые серверы.
02.04.2024 Владислав Вирясов -

Владислав Вирясов, «Авантелеком»: Будущее за решениями, которые обеспечат гибкий переход со старой инфраструктуры на новую

ия. С увеличением числа киберугроз, которые мы особенно наблюдаем последние два года, корпоративная IP-телефония продолжает оставаться уязвимой для всевозможных атак. Внедрение облачных решений
15.03.2024 ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников

. FirstVDS констатирует, что в результате пользователи хостинг-провайдера, использующих сервисы для IP-телефонии с транками от «Ростелекома», столкнулись с блокировкой SIP-трафика. Якобы пробле
06.03.2024 В 2023 г. 30% компаний перешли на российские IP-АТС вместо зарубежных

поменяли инфраструктуру на российское «железо» 10%, на решения с открытым кодом open-source на базе VoIP серверов Asterisk 10%, а 50% пилотируют или рассматривают проекты по реинжинирингу телеф
14.02.2024 Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде

-телефонии осуществляется по стандартам SIP и H.323. В частности, SIP более популярен в современных VoIP-системах, для интеграции телефонии с веб-технологиями и мобильными приложениями. Основно
30.01.2024 «Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу

участник фонда «Сколково», и компания «Авантелеком», разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, стали технологическими партнерами. Компании интегрировал
20.12.2023 Программный инструментарий ant Voice Connector внесен в реестр российского ПО

«Ант технолоджис» объявила о включении программы ant Voice Connector, разработанной специалистами компании, в реестр российского ПО Минцифры. Более 20 лет «Ант технолоджис» внедряет технологии для повышения эффективности работы складских предприя
18.12.2023 Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка

втоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентами SaluteBot и представил решение — SaluteBot Voice. Новая конфигурация продукта позволит бизнесу создавать голосовых роботов, подключать и
18.12.2023 Предсерийное производство IP-телефона VP-30P

голоса, что особенно важно для деловых переговоров и конференц-звонков. Поддерживаются основные для VoIP кодеки (G.711, G.726, G.729 и др.) и функции дополнительной обработки звука, например ге
07.12.2023 «Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть

Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий «Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 фи
04.12.2023 Старт продаж российский IP-телефонов Flat-Phone

Все телефонные аппараты Flat-Phone поддерживают технологию HD Voice, используют инструменты защиты VOIP соединений для обеспечения безопасности связи, поддерживают русскоязычный интерфейс упра
24.11.2023 Решение «Сбера» Voice AI поможет предпринимателям повысить лояльность клиентов

«Сбер» представил новую платформу Voice AI. Решение поможет бизнесу повысить качество коммуникаций с клиентами: оно аккумулирует, обрабатывает и детально анализирует все диалоги в любых каналах (чаты, звонки или аудиобейджи). П
22.11.2023 «АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии

«АМТ-груп» объявила о создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, направленной на создание экосистем с применением решений в области защиты инф
ВАТС и IP-телефония 2023

ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония появились на заре интернетизации и проявляют удивит
16.11.2023 Аналитика в IP-телефонии: чем она может быть полезна бизнесу

Для них IP-телефония стала полезным инструментом, помогающим сократить финансовые и другие расходы, п
14.11.2023 Омичи стали в два с половиной раза чаще использовать интернет-звонки

р, в праздничные дни», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. Подключить опцию передачи голосовых данных с помощью VoLTE можно в настройках смартфона, в приложении оператора, включив «Интернет-звонки», или при помощи USSD-команды *111*6#. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи,
02.11.2023 «Ростелеком» создает глобальную цифровую телеком-платформу на Урале

сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня быстрое развитие высоких технологий затрагивает и сферу IP-телефонии. По мнению экспертов, рынок цифровой связи в ближайшие 10 лет вырастет более чем
01.11.2023 Как защищают IP-телефонию от взлома

о слишком затратно с финансовой точки зрения, либо попросту неудобно. В этом случае может помочь IP-телефония. IP-телефония — это телефонная связь по протоколу IP. Она включает в себя ко
01.11.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2023

ми цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера. Рейтинг IP-телефония 2023. Структура баллов Подробнее: Обзор Провайдеры ВАТС и IP-телефонии 2023 Функ
31.10.2023 «Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM

не только за контакт или компанию. Интеграция АТС «Телфин.офис» с amoCRM — это готовое решение провайдера, процесс подключения которого занимает не больше 1 рабочего дня. Настройка виджета интеграции телефонии с CRM доступна в интерфейсе системы. По умолчанию виджет работает в режиме «наблюдателя» и может подсказать, кто звонит, помочь в управлении вызовом и инициировать звонок на любое зар
31.10.2023 Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях

рамках таких сервисов как SMS API, Callback API, Call Tracking API, управление входящими звонками, VoIP и др. Из уникальных преимуществ МТТ отмечу возможность «поднять» ВАТС с нуля за один ден
30.10.2023 «Авантелеком» представил отечественную разработку «Сфера»

голосовой ассистент главы Архангельской области, голосовой помощник главы Республики Саха (Якутия), IP-телефония в Администрации г. Хабаровск, Единый номер «122» в 12 российских регионах. *** О
04.10.2023 BPMSoft развивает инструментарий для клиентоцентричных коммуникаций

ционирует, развивается CRM-функциональность для большей эффективности продаж, маркетинга и сервиса. Телефония благодаря сквозной интеграции становится ценным источником данных для аналитики, ко
03.10.2023 A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM

сточников, включая телефонию», — сказал Александр Крылов, руководитель отдела маркетинга A&T Group. Телефония «Телфин» интегрирована с корпоративной CRM-системой и платформой Roistat. Теперь в

05.09.2023 Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil

цифровой трансформации различных отраслей промышленности. Для партнеров Treolan доступна для заказа телефония производства Fanvil: SIP-телефоны – настольные телефоны для офисов, колл-центров и

Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022

Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным бизнесом. Одн
20.07.2023 Возможности современных корпоративных почтовых решений

дников организации, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных. Аудио/видео-звонки и IP-телефония Сервис аудио/видео-звонков и IP-телефонии в корпоративной электронной почте пред
29.06.2023 Алессия Ван, Yeastar: Миграция на P-Series позволяет сохранить инвестиции в телефонию Cisco и Avaya

продукты для банка и телекоммуникационной компании, а также участвовал в создании успешного бренда IP-телефонов. После четырех лет работы в банке наш основатель решил связать свою жизнь с высо
13.06.2023 «Ростелеком» в Перми провел модернизацию классической телефонии для государственного холдинга «Росгеология»

леком” – один из крупнейших в стране операторов с точки зрения наличия магистральных каналов связи. IP-телефония остается востребованным сервисом. Такая связь устойчива вне зависимости от общих
05.06.2023 Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации

ьше. С помощью современных технологий поддерживать контакт с клиентом можно любым удобным способом: телефония, социальные сети, мессенджеры, чат-боты, push-уведомления, видеоконференции. Многок
31.05.2023 MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии

люсов — поэтому мы обратились к ним. «Телефонистка» хорошо подходит клиентам, у которых уже есть IP-телефония и которые знают, как с ней работать. В иных ситуациях оптимальным решением виделась
07.03.2023 Нейросети Yandex Cloud научились генерировать аудио с уникальным голосом по одной фразе

Облачная платформа Yandex Cloud представила новый сервис для синтеза речи Brand Voice Call Center. С помощью технологии компании смогут практически в режиме реального времени создавать уникальные голоса для виртуальных операторов колл-центра. При этом «робота» можно будет


Публикаций - 7946, упоминаний - 12098

VoIP и организации, системы, технологии, персоны:

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Microsoft Corporation 24334 485
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11635 422
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8570 410
МегаФон 8275 371
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1042 325
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2635 278
Siemens AG - Siemens Group 2574 215
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 206
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5659 205
Google LLC 11548 201
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1996 194
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 191
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 191
Intel Corporation 12030 191
Samsung Electronics 10112 182
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2988 180
IBM - International Business Machines Corp 9389 156
Lenovo Motorola 3496 155
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 817 155
7916 153
Apple Inc 11826 152
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 852 148
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1510 140
Huawei 3802 138
ЛайфТелеком - Телфин 200 134
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 125
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 259 119
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл - РТ-Мобайл 2798 118
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2634 116
Yandex - Яндекс 6835 109
Meta Platforms - Facebook 4405 108
AT&T Inc 1668 107
Ростелеком - Связьинвест 1706 104
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 247 103
Oracle Corporation 6596 101
Крок - Croc 1768 97
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 602 96
HP Inc. 5652 94
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6908 154
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 82
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2724 76
РЖД - Российские железные дороги 1838 75
eBay Inc 1611 74
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6891 73
Почта России ПАО 2073 51
Альфа-Банк 1708 48
Евросеть 1403 46
Газпром ПАО 1304 45
Россети Ленэнерго 1700 45
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 529 42
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 41
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 40
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1870 36
Связной ГК 1362 34
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1565 32
Visa International 1939 31
NanduQ - Qiwi 991 30
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 26
Лента - Сеть розничной торговли 2000 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1222 22
ВТБ - ВТБ24 664 22
ПСБ - Промсвязьбанк 827 21
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 900 20
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 464 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2163 20
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 406 19
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 743 19
Май - Майский чай - российская торговая компания 1209 19
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 462 19
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 781 19
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 422 18
Русский стандарт Банк 425 18
Dixis - Диксис 359 18
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 623 18
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 18
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 348 17
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 493 17
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11021 334
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2618 107
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5269 105
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Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 36
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Судебная власть - Judicial power 2259 28
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Федеральное казначейство России 1716 27
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1812 25
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1899 23
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1162 21
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1338 20
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1824 20
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1332 18
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1049 17
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 563 16
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 950 16
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 169 16
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 564 15
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6222 345
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 54
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 453 52
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 36
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2698 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 23
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 22
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 16
WiMAX Forum 68 15
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 701 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 289 10
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 203 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 235 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 627 8
Российская Ассоциация Телемедицины 22 8
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 7
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 66 7
TIA - Telecommunications Industry Association 89 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 6
HomePlug Powerline Alliance - Powerline Communications 25 6
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 6
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 89 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 136 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 5
Greenpeace - Гринпис 128 4
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 4
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 122 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 50 4
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 250 3
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 32 3
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 3
Электрокабель 10 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23847 2790
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 62146 2202
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19934 1729
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47355 1506
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27342 1421
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15120 1268
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9149 1219
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7400 1103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28558 876
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12250 818
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23328 802
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20193 759
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9946 757
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9209 737
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13707 726
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6408 687
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3856 679
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12038 659
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29271 655
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10564 620
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12428 607
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3927 604
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23361 594
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3583 576
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1029 572
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6428 569
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15277 546
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4536 522
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25404 489
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6244 488
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17332 488
Сеть передачи данных - Data transmission network 3632 481
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8265 481
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24366 480
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 853 472
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11258 441
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2078 441
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9424 435
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5603 427
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2140 424
Microsoft Skype 2044 529
Microsoft Windows 15310 302
Google Android 13668 292
Microsoft Windows 2000 8661 226
Linux OS 9487 207
Apple iOS 7509 187
Apple iPhone - серия смартфонов 6943 137
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2387 118
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4903 117
Apple iPhone 6 4861 106
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 135 91
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1044 88
ЛайфТелеком - Телфин.Офис Виртуальная АТС 120 88
Microsoft Office 3630 78
Mango Cloud Systems - Mango Office 199 77
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4853 76
WhatsApp Messenger 1033 76
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 306 75
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 870 75
Nokia Symbian OS 1398 73
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 70
Apple iPad 3826 69
Apple Mac - Apple Macintosh 2955 65
Apple macOS 1959 62
Microsoft Exchange 1396 62
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 245 62
Oracle Java - язык программирования 2963 60
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 428 59
Microsoft Outlook 1361 57
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1243 56
Google Play - Google Store - Android Market 3209 56
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 216 55
Rakuten Viber 604 55
Apple - App Store 2816 54
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 53
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4066 52
Microsoft Office 365 918 51
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 145 50
Microsoft Teams - MS Teams 501 49
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 320 49
Рейман Леонид 1044 53
Солонин Виталий 89 53
Путин Владимир 3059 45
Павлов Иван 69 44
Тюрина Мария 53 37
Масленников Игорь 36 34
Брюквин Юрий 298 33
Ксенин Алекс 311 33
Свириденко Андрей 97 32
Анкилов Константин 103 29
Мельников Александр 79 26
Васильев Евгений 118 24
Слизень Виталий 242 23
Иодковский Станислав 67 22
Бызов Дмитрий 38 20
Кусков Денис 221 20
Кулаковский Дмитрий 67 20
Приданцев Сергей 145 20
Школьников Николай 26 19
Медведев Дмитрий 1648 19
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 907 18
Венцлавович Елена 41 18
Малис Александр 157 17
Никифоров Николай 1134 16
Овчинников Борис 129 15
Демидов Михаил 133 14
Соловьев Александр 87 14
Дронов Дмитрий 26 14
Морошкин Александр 118 14
Широкий Денис 20 14
Патока Андрей 108 14
Шадаев Максут 908 13
Кореш Виктор 82 13
Одинцов Дмитрий 109 13
Готальский Михаил 95 13
Щеголев Игорь 697 13
Осеевский Михаил 307 12
Иванов Михаил 98 12
Бессарабский Алексей 29 12
Греф Герман 407 12
Россия - РФ - Российская федерация 138283 3791
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41893 1601
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51465 999
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16806 695
Европа 21556 672
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13949 570
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14042 418
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7118 352
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16480 315
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13202 290
Германия - Федеративная Республика 12528 263
Япония 13186 239
Украина 7511 222
Россия - УФО - Екатеринбург 3785 209
Россия - СФО - Новосибирск 4142 202
Франция - Французская Республика 7747 194
Азия - Азиатский регион 5382 180
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2958 163
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2838 160
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2621 156
Канада 4820 148
Казахстан - Республика 5405 139
Индия - Bharat 5336 129
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2997 127
Южная Корея - Республика 6549 127
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1846 126
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2790 125
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2552 121
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2344 121
Швеция - Королевство 3598 116
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2139 115
Финляндия - Финляндская Республика 3571 113
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1473 112
Европа Восточная 3053 111
Земля - планета Солнечной системы 10260 108
Африка - Африканский регион 3414 106
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1407 106
Беларусь - Белоруссия 5475 104
Израиль 2699 102
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1570 97
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49111 1198
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46490 996
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10582 661
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6223 535
Абонентская база - Абонентская плата 5782 532
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23100 497
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13292 482
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15840 454
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17565 427
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27728 416
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9631 380
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12714 355
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6701 323
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7325 251
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5222 234
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10708 216
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7651 212
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9373 207
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4533 198
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4583 191
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5447 190
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4528 180
Кредитование - Сrediting - Заём 6510 176
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1553 170
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7674 168
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5073 168
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5820 162
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4738 162
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8209 159
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3493 155
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7257 154
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2208 145
Аренда 2317 143
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5619 142
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4835 135
Страхование - Страховое дело - Insurance 5598 130
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4328 130
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4667 129
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2993 126
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3464 124
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11154 225
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5866 93
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 609 82
CNews - ZOOM.CNews 1818 36
Стрим-ТВ - телекомпания 157 34
The Register - The Register Hardware 1485 26
FT - Financial Times 1201 21
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1203 21
Total Telecom 613 21
Коммерсантъ - Издательский дом 1685 21
Newsbytes News Network 379 20
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 20
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 20
AP - Associated Press 1997 19
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 16
Ведомости 880 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 964 16
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 16
Forbes - Форбс 745 14
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1269 14
Silicon.com 364 13
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 12
Silicon 481 12
ComNews - Медиа-бизнес 105 12
РИА Новости 875 12
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 868 11
NYT - The New York Times 1019 10
Мобильные системы 115 10
Vnunet 224 10
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 515 9
CNET Networks - CNET News 1642 9
Computer Weekly 374 9
Bloomberg 1224 9
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 9
NE Asia Online 313 8
Times 609 8
InformationWeek 241 8
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7892 340
IDC - International Data Corporation 4893 121
Gartner - Гартнер 3528 109
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 967 107
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3015 89
Juniper Research 517 43
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 583 34
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 29
IHS Infonetics Research 102 24
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 23
Synergy Research Group 42 23
Forrester Research 819 22
Frost & Sullivan 203 20
TeleGeography Research 40 19
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 15
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 304 13
Strategy Analytics 284 13
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 167 13
Gartner - Dataquest 347 12
In-Stat 115 11
Fortune Global 500 285 10
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 10
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 9
ABI Research 233 9
Dell'Oro Group 60 9
CNews Рынок ИТ-услуг 162 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 322 8
In-Stat/MDR 70 7
Markets&Markets Research 110 7
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 6
Discovery Research Group 22 6
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 108 6
Datamonitor 83 6
CNews Мишень 163 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 5
CNews Инновация года - награда 110 5
Wainhouse Research 40 5
Thomson Financial - Thomson First Call 204 5
Медиалогия 21 4
CNews SaaS рейтинг 25 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 776 27
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1456 23
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 19
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 16
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 13
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 216 12
РАН - Российская академия наук 1806 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 850 9
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 582 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 225 9
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 9
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 557 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 512 7
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 271 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 345 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 405 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 933 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 314 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 513 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 128 5
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 160 4
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 36 4
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 32 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 190 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 348 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 263 4
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 20 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 947 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 145 3
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 261 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 250 3
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 151 3
ТГУ - Томский государственный университет 164 3
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 34 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 199 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 295 3
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 522 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 147 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 238 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 164
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 43
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2336 43
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1946 43
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