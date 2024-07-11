Компания ORIGO расширяет модельный ряд новым гигабитным PoE IP-телефоном корпоративного уровня OPH500 Voice. Об этом CNews сообщили представители ORIGO. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии госучреждений, ведомственных структур, крупных корпораций и компаний сегмента Ho

Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150 етным LCD-дисплеем 2,4 дюйма и поддержкой HD Voice. Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий, которым требу

Россиянам усложняют использование IP-телефонии и виртуальных АТС. Zoom под ударом ким операторам связи письма с требованием запретить предоставлять клиентам возможность использовать VoIP-аккаунты как с иностранных IP-адресов, так и принадлежащих российским провайдерам хостин

Пресс-релиз: IP-телефоны Flat-Phone внесены в реестр ПАК Минцифры ющих поставку или проектную деятельность с использованием ПАК, включенного в Минцифры России, предоставляются дополнительные преференции на госзакупках. Таким образом, представленные сегодня на рынке IP-телефоны Flat-Phone обладают статусом телекоммуникационного оборудования российского происхождения (ТОРП) и входят в Реестр российских программно-аппаратных комплексов, что подтверждает соот

Высшая школа менеджмента СПбГУ внедрила современную систему телефонии с помощью ВАТС компании «ТрансТелеКом» — компании «ТрансТелеКом». Специалисты компании обеспечивают поддержку и консультирование на всех этапах внедрения и работы АТС, гибко реагируя на потребности ВШМ СПбГУ. Внедрение современной системы телефонии позволило бизнес-школе решить сразу несколько задач. В первую очередь, это обеспечение стандартных функций: переадресация, IVR, маршруты прохождения звонков, коллективные звонки, пере

«ТрансТелеКом» перевел на облачную платформу «Виртуальной АТС» телефонию сети автосалонов «Ключавто» я АТС» сеть автосалонов «Ключавто». Миграция на платформу ВАТС ТТК и переход на сервисную модель позволили повысить эффективность обработки звонков и минимизировать затраты. В настоящее время система телефонии «Ключавто» охватывает более 100 дилерских центров по всей стране, включает 4,5 тыс. абонентов, 3 собственных колл-центра. В ходе проекта «ТрансТелеКом» втрое увеличил для клиента коли

Разработчик IP-телефонии «Авантелеком» вступил в «Руссофт» ограммного обеспечения России, представляющим всю индустрию разработки ПО. В ассоциацию входит более 340 российских ИТ-компаний. *** ООО «Авантелеком» – разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, оказывает услуги для коммерческих и государственных организаций. Имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, в числе которых: программная IP-

ИТ-разработчик «Авантелеком» запускает коробочное решение для медучреждений Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий ООО «Авантелеком» представляет ИТ-решение собственной раз

Российский рынок корпоративных коммуникаций удвоится к 2028 году ogies. Компания наращивает долю за счет развития экосистемы продуктов, в которую, кроме ВКС, входят IP-телефония, корпоративные мессенджеры и почтовые серверы.

Владислав Вирясов - Владислав Вирясов, «Авантелеком»: Будущее за решениями, которые обеспечат гибкий переход со старой инфраструктуры на новую ия. С увеличением числа киберугроз, которые мы особенно наблюдаем последние два года, корпоративная IP-телефония продолжает оставаться уязвимой для всевозможных атак. Внедрение облачных решений

ФСБ обязала «Ростелеком» зачистить IP-телефонию. От мошенников . FirstVDS констатирует, что в результате пользователи хостинг-провайдера, использующих сервисы для IP-телефонии с транками от «Ростелекома», столкнулись с блокировкой SIP-трафика. Якобы пробле

В 2023 г. 30% компаний перешли на российские IP-АТС вместо зарубежных поменяли инфраструктуру на российское «железо» 10%, на решения с открытым кодом open-source на базе VoIP серверов Asterisk 10%, а 50% пилотируют или рассматривают проекты по реинжинирингу телеф

Как оператору облачной АТС выделиться в высококонкурентной среде -телефонии осуществляется по стандартам SIP и H.323. В частности, SIP более популярен в современных VoIP-системах, для интеграции телефонии с веб-технологиями и мобильными приложениями. Основно

«Авантелеком» и CraftTalk запустили совместную омниканальную AI-платформу участник фонда «Сколково», и компания «Авантелеком», разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий, стали технологическими партнерами. Компании интегрировал

Программный инструментарий ant Voice Connector внесен в реестр российского ПО «Ант технолоджис» объявила о включении программы ant Voice Connector, разработанной специалистами компании, в реестр российского ПО Минцифры. Более 20 лет «Ант технолоджис» внедряет технологии для повышения эффективности работы складских предприя

Бизнес сможет создавать голосовых роботов для общения с клиентами с помощью SaluteBot Voice от Сбербанка втоматизации цифровых каналов взаимодействия с клиентами SaluteBot и представил решение — SaluteBot Voice. Новая конфигурация продукта позволит бизнесу создавать голосовых роботов, подключать и

Предсерийное производство IP-телефона VP-30P голоса, что особенно важно для деловых переговоров и конференц-звонков. Поддерживаются основные для VoIP кодеки (G.711, G.726, G.729 и др.) и функции дополнительной обработки звука, например ге

«Авантелеком» объединил Центры занятости населения Тамбова в единую коммуникационную сеть Разработчик и интегратор в сфере корпоративной IP-телефонии и голосовых технологий «Авантелеком» создал объединенный контакт-центр для 25 фи

Старт продаж российский IP-телефонов Flat-Phone Все телефонные аппараты Flat-Phone поддерживают технологию HD Voice, используют инструменты защиты VOIP соединений для обеспечения безопасности связи, поддерживают русскоязычный интерфейс упра

Решение «Сбера» Voice AI поможет предпринимателям повысить лояльность клиентов «Сбер» представил новую платформу Voice AI. Решение поможет бизнесу повысить качество коммуникаций с клиентами: оно аккумулирует, обрабатывает и детально анализирует все диалоги в любых каналах (чаты, звонки или аудиобейджи). П

«АМТ-груп» представила решение для повышения безопасности систем IP-телефонии «АМТ-груп» объявила о создании решения для повышения безопасности систем IP-телефонии с использованием продуктов линейки InfoDiode. Таким образом, компания продолжает реализацию стратегии, направленной на создание экосистем с применением решений в области защиты инф

ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония 2023 ВАТС и IP-телефония появились на заре интернетизации и проявляют удивит

Аналитика в IP-телефонии: чем она может быть полезна бизнесу Для них IP-телефония стала полезным инструментом, помогающим сократить финансовые и другие расходы, п

Омичи стали в два с половиной раза чаще использовать интернет-звонки р, в праздничные дни», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин. Подключить опцию передачи голосовых данных с помощью VoLTE можно в настройках смартфона, в приложении оператора, включив «Интернет-звонки», или при помощи USSD-команды *111*6#. *** Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи,

«Ростелеком» создает глобальную цифровую телеком-платформу на Урале сегментами «Ростелекома» на Урале: «Сегодня быстрое развитие высоких технологий затрагивает и сферу IP-телефонии. По мнению экспертов, рынок цифровой связи в ближайшие 10 лет вырастет более чем

Как защищают IP-телефонию от взлома о слишком затратно с финансовой точки зрения, либо попросту неудобно. В этом случае может помочь IP-телефония. IP-телефония — это телефонная связь по протоколу IP. Она включает в себя ко

Market.CNews обновил рейтинг провайдеров ВАТС и IP-телефонии 2023 ми цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера. Рейтинг IP-телефония 2023. Структура баллов Подробнее: Обзор Провайдеры ВАТС и IP-телефонии 2023 Функ

«Телфин» расширяет возможности интеграции телефонии с amoCRM не только за контакт или компанию. Интеграция АТС «Телфин.офис» с amoCRM — это готовое решение провайдера, процесс подключения которого занимает не больше 1 рабочего дня. Настройка виджета интеграции телефонии с CRM доступна в интерфейсе системы. По умолчанию виджет работает в режиме «наблюдателя» и может подсказать, кто звонит, помочь в управлении вызовом и инициировать звонок на любое зар

Василий Сажко, МТТ: Наша цель — стать лидером в b2b-коммуникациях рамках таких сервисов как SMS API, Callback API, Call Tracking API, управление входящими звонками, VoIP и др. Из уникальных преимуществ МТТ отмечу возможность «поднять» ВАТС с нуля за один ден

«Авантелеком» представил отечественную разработку «Сфера» голосовой ассистент главы Архангельской области, голосовой помощник главы Республики Саха (Якутия), IP-телефония в Администрации г. Хабаровск, Единый номер «122» в 12 российских регионах. *** О

BPMSoft развивает инструментарий для клиентоцентричных коммуникаций ционирует, развивается CRM-функциональность для большей эффективности продаж, маркетинга и сервиса. Телефония благодаря сквозной интеграции становится ценным источником данных для аналитики, ко

A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM сточников, включая телефонию», — сказал Александр Крылов, руководитель отдела маркетинга A&T Group. Телефония «Телфин» интегрирована с корпоративной CRM-системой и платформой Roistat. Теперь в

Treolan подписала партнерское соглашение c Fanvil цифровой трансформации различных отраслей промышленности. Для партнеров Treolan доступна для заказа телефония производства Fanvil: SIP-телефоны – настольные телефоны для офисов, колл-центров и

Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 Рейтинг провайдеров по IP-телефонии и ВАТС 2022 IP-телефония — одна из давних и базовых ИТ-услуг, активно используемых современным бизнесом. Одн

Возможности современных корпоративных почтовых решений дников организации, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных. Аудио/видео-звонки и IP-телефония Сервис аудио/видео-звонков и IP-телефонии в корпоративной электронной почте пред

Алессия Ван, Yeastar: Миграция на P-Series позволяет сохранить инвестиции в телефонию Cisco и Avaya продукты для банка и телекоммуникационной компании, а также участвовал в создании успешного бренда IP-телефонов. После четырех лет работы в банке наш основатель решил связать свою жизнь с высо

«Ростелеком» в Перми провел модернизацию классической телефонии для государственного холдинга «Росгеология» леком” – один из крупнейших в стране операторов с точки зрения наличия магистральных каналов связи. IP-телефония остается востребованным сервисом. Такая связь устойчива вне зависимости от общих

Экспертиза: как организовать омниканальные бизнес-коммуникации ьше. С помощью современных технологий поддерживать контакт с клиентом можно любым удобным способом: телефония, социальные сети, мессенджеры, чат-боты, push-уведомления, видеоконференции. Многок

MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии люсов — поэтому мы обратились к ним. «Телефонистка» хорошо подходит клиентам, у которых уже есть IP-телефония и которые знают, как с ней работать. В иных ситуациях оптимальным решением виделась