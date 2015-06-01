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Дронов Дмитрий

СОБЫТИЯ


01.06.2015 Дмитрий Дронов назначен президентом «Акадо» 2
14.01.2011 «Комстар» запустил телевидение высокой четкости в Подмосковье 1
13.01.2011 «Комстар» стал телекоммуникационным партнером Московского аэропорта «Домодедово» 1
25.10.2010 Абоненты «Комстара» в Подмосковье могут оплачивать услуги связи через платежные терминалы QIWI 1
30.08.2010 «Комстар» вышел на рынок связи Ступинского района Подмосковья 1
18.08.2010 Услуги «Комстара» в Подмосковье можно оплатить без комиссии в банке «Возрождение» 1
13.04.2010 «Комстар» создал Центр по разработке инновационных технологий и услуг 1
21.12.2009 «Комстар» подключил к услугам связи новый «Терминал-D» аэропорта «Шереметьево» 1
18.06.2009 «Комстар-ОТС» завершил первый этап строительства транспортной сети в Подмосковье 1
30.07.2008 «Комстар-ОТС» построил сеть зоновой связи в Московской области 1
21.12.2007 «Комстар-ОТС» расширяет сеть в Подмосковье 1
28.02.2007 "Комстар–ОТС" создает внутрикорпоративные телефонные сети на базе Wi-Fi 1
07.07.2006 "Комстар-ОТС": кадровые рокировки 2
06.07.2006 В "Комстар-ОТС" новые кадровые назначения 1
01.06.2006 Москва: в метро пришел Wi-Fi 1
13.10.2005 Услуги Data-центров в России: кто продает, кто покупает? 3
15.02.2005 "Комстар" поднимает региональный бизнес 1
11.11.2004 "Комстар ОТС" запустил сайт в поддержку проекта "Wi-Fi Комстар" 1
16.08.2004 Олимпийскую видеосвязь доверили "Комстару" 1
10.08.2004 SMS на стационарных телефонах: скоро в России 1
04.06.2003 Россия: ряды альтернативных операторов редеют 1
14.05.2003 «МТУ-Информ» решил заняться картами 1
07.03.2002 Рынок телекоммуникаций: Сквозь дым, огонь и медные кабели 1
01.02.2002 Рынок телекоммуникаций: IP-телефония - "медленный, но постоянный рост" 1
21.08.2001 "МТУ-Информ": локальная сеть и высокоскоростной доступ в интернет по телефонным проводам 1
31.08.2000 "МТУ-Интел" выпустила интернет-карты номиналом $50 и $100 1

Публикаций - 27, упоминаний - 31

Дронов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 22
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 10
Cisco Systems 5372 6
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 4
Ростелеком 10948 3
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 3
МТС - Комстар ОТС - Телмос 102 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 75 2
Рунити - Рег.ру - Telehouse Caravan ЦОД 18 1
МТС - Система Телеком 239 1
Элвис-Телеком 38 1
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 39 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
МТС - Комстар-ОТС - ЦТК Контраст-Телеком - Центральная Телефонная Компания 6 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - 3C Russia - Direct Net, Satcom-Tel (Сатком-Тел), NDNT 7 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
МКТС 5 1
Rinotel - Ринотелеком - RGC 6 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
МегаФон 10742 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Intel Corporation 12811 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
VK - Mail.ru Group 3602 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 1
ZyXEL Communications - ZyXEL Russia - ЗиКСЕЛ Коммьюникейшнс Корпорейшн 310 1
AT&T Inc 1726 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 3
Верный - торговая сеть 326 2
Атон ИК - Инвестиционная компания 95 2
Империя-Фарма 91 1
ГПБ - Газпромбанк 1273 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
Альфа-Групп 745 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
BASF AG - BASF Magnetics GmbH - EMTEC Magnetics GmbH - European Multimedia Technologies - EМТЕК Магнетикс - BASF AG - БАСФ 54 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 4
IN - Intelligent Network - Интеллектуальные сети 171 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
xDSL - ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 1118 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар WiMAX 28 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Amino AmiNET ТВ-декодер 3 1
МТС - Комстар ОТС - МАКСИкарта 6 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
HPE Synergy 62 1
Perl - Язык программирования 155 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Sumitomo - NEC - Netcracker Technology - Netcracker Digital BSS/OSS 7 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 1
Рабовский Семен 33 2
Павленко Юрий 11 2
Чернович Михаил 3 2
Гончарук Алексей 25 2
Юрченко Евгений 133 2
Голубева Надежда 43 2
Алексеев Михаил 29 1
Крупянский Федор 6 1
Алимбеков Саид 8 1
Вишняков Владимир 2 1
Старикова Людмила 2 1
Зуев Дмитрий 6 1
Nowak Peter - Новак Петер 1 1
Красильников Дмитрий 5 1
Шишло Андрей 4 1
Коваль Дмитрий 3 1
Шинкаренко Владимир 1 1
Мартиросов Александр 2 1
Ржевский Евгений 3 1
Шиянов Вадим 1 1
Рыжов Игорь 4 1
Дибцев Игорь 1 1
Шалахметова Асель 2 1
Гаранов Алексей 1 1
Миков Александр 2 1
Каныгин Игорь 1 1
Никольский Георгий 1 1
Pain Julien - Уолл Джули 4 1
Wall Julie - Уолл Джули 2 1
Аитов Тимур 197 1
Циолковский Константин 47 1
Смирнов Владимир 39 1
Иванников Дмитрий 44 1
Сафронов Юрий 68 1
Агаков Александр 22 1
Кореш Виктор 83 1
Солонин Виталий 90 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 23
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 9
Европа 24964 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 4
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищинский муниципальный район - Мытищи 229 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 3
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 394 3
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 2
Москва - ЗАО - Рублёвское шоссе - Рублёво-Успенское шоссе А106 - Рублёвка - Звенигородский тракт - Царская дорога или дорога царей богоизбранных 51 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дедовск 15 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 146 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 2
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 2
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 121 2
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Россия - ЦФО - Московская область - Видное 69 1
Россия - ПФО - Самарская область - Новокуйбышевск 48 1
Россия - ПФО - Самарская область - Жигулевск 26 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 101 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Звенигород 26 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 1
Швеция - Королевство 3782 1
Европа Восточная 3138 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 1
Бельгия - Королевство 1192 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Венгрия 855 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 71 1
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Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 7
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 3
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 2
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3164 1
Аренда 2687 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 1
Металлы - Медь - Copper 862 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 295 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 1
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 996 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 611 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
IDC - International Data Corporation 4975 2
BroadGroup 6 1
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Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
Frost & Sullivan 207 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
Gartner - Dataquest 353 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 7 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
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