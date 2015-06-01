Индексная книга (каталог) CNews*
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Дронов Дмитрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 27, упоминаний - 31
Дронов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Рабовский Семен 33 2
|Павленко Юрий 11 2
|Чернович Михаил 3 2
|Гончарук Алексей 25 2
|Юрченко Евгений 133 2
|Голубева Надежда 43 2
|Алексеев Михаил 29 1
|Крупянский Федор 6 1
|Алимбеков Саид 8 1
|Вишняков Владимир 2 1
|Старикова Людмила 2 1
|Зуев Дмитрий 6 1
|Nowak Peter - Новак Петер 1 1
|Красильников Дмитрий 5 1
|Шишло Андрей 4 1
|Коваль Дмитрий 3 1
|Шинкаренко Владимир 1 1
|Мартиросов Александр 2 1
|Ржевский Евгений 3 1
|Шиянов Вадим 1 1
|Рыжов Игорь 4 1
|Дибцев Игорь 1 1
|Шалахметова Асель 2 1
|Гаранов Алексей 1 1
|Миков Александр 2 1
|Каныгин Игорь 1 1
|Никольский Георгий 1 1
|Pain Julien - Уолл Джули 4 1
|Wall Julie - Уолл Джули 2 1
|Аитов Тимур 197 1
|Циолковский Константин 47 1
|Смирнов Владимир 39 1
|Иванников Дмитрий 44 1
|Сафронов Юрий 68 1
|Агаков Александр 22 1
|Кореш Виктор 83 1
|Солонин Виталий 90 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
|Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
|Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
|ComNews - Медиа-бизнес 142 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|МАИ - МАТИ ФГБОУ ВПО - Российский Государственный Технологический Университет имени К. Э. Циолковского 7 1
|МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.