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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179129
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Рыжов Игорь


УПОМИНАНИЯ


25.07.2025 «Информзащита»: кибератаки на SCADA-системы выросли более чем на четверть 1
11.10.2017 ABI Research: российская NFWare обогнала Nokia, Ericsson и Huawei 1
23.03.2017 Хозяева МТС инвестировали в поставщика Mail.Ru 1
01.02.2002 Рынок телекоммуникаций: IP-телефония - "медленный, но постоянный рост" 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Рыжов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10052 3
Cisco Systems 5173 2
HP Inc. 5726 2
VK - Mail.ru Group 3497 2
F5 Networks 64 2
Telefonica - Telefónica, S.A. 561 2
TrafficSoft - ТраффикСофт - NFWare - НФВЕР 24 2
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13494 1
Huawei 4063 1
Intel Corporation 12363 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1812 1
Deutsche Telekom 911 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5709 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3017 1
SAP SE 5356 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 286 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2062 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
AT&T Inc 1688 1
Цифра ГК 2497 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
Ланит - Comptek - Комптек 196 1
Ротек НПП - Ротек Диджитал Солюшнс - Rotec Digital Solutions 29 1
Телефонные Системы 40 1
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 185 1
Verysell - Sterling Group - Стерлинг Груп - Стерлинг Интеграция 47 1
IDT - Net2Phone 68 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 1
Элвис-Телеком 36 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - 3C Russia - Direct Net, Satcom-Tel (Сатком-Тел), NDNT 7 1
Корпорация О.С.С. - Кивинет 37 1
Yotta Communications 1 1
МКТС 5 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3172 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12268 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2856 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 647 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69576 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16602 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4250 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54212 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2279 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5955 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3311 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6429 2
NFV - Network Functions Virtualization - VNF - Virtualized Network Functions - NFVI - Network Functions Virtualization Infrastructure - Виртуализация сетевых функций - Виртуальные сетевые решения 224 2
IPv4 - Internet Protocol version 4 258 2
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 392 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30974 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10964 2
Пропускная способность - Bandwidth 1795 2
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 730 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11562 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22158 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4715 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4302 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8346 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2766 1
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 937 1
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1711 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3179 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1135 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12020 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7690 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 296 1
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 136 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 176 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5727 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21361 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25096 1
Стандартизация - Standardization 2195 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3850 1
Аналоговые технологии 2809 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 796 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2385 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7002 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3254 1
Intel x86 - архитектура процессора 1929 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1857 2
HPE OpenNFV 7 2
Nokia Alcatel-Lucent CloudBand 6 2
Telefonica - Telefónica Open Future 3 2
TrafficSoft - NFWare ADC - NFWare Application Delivery Controller - NFWare Virtual Load Balancer 8 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 907 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1426 1
Perl - Язык программирования 150 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 48 1
Arelion - Twelve99 - TSIC - TeliaSonera Carrier Networks - TeliaSonera International Carrier - Telia IC - Telia International Carrier 23 1
Бриткин Александр 7 2
Иващенко Павел 4 2
Галицкий Александр 107 1
Катков Алексей 42 1
Mavkaris Dimitris - Мавракис Димитрис 2 1
Смирнов Владимир 39 1
Иванников Дмитрий 44 1
Сафронов Юрий 67 1
Дронов Дмитрий 26 1
Крупянский Федор 6 1
Чернович Михаил 3 1
Nowak Peter - Новак Петер 1 1
Красильников Дмитрий 5 1
Шинкаренко Владимир 1 1
Мартиросов Александр 2 1
Шиянов Вадим 1 1
Миков Александр 2 1
Каныгин Игорь 1 1
Wall Julie - Уолл Джули 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 151279 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44618 3
Европа 24457 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52797 2
Испания - Мадрид 171 2
Испания - Королевство 3743 2
Россия - СФО - Новосибирск 4496 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18061 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13444 1
Бельгия - Королевство 1159 1
Нидерланды 3576 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1790 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1761 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49816 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1377 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5313 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16909 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6093 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3268 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5104 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19571 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25103 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6611 1
Экономический эффект 1142 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5921 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53328 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11224 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4568 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3628 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1871 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3050 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1837 1
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 308 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1205 1
ComNews - Медиа-бизнес 129 1
Technavio 28 1
ABI Research 234 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3372 1
IDC - International Data Corporation 4925 1
Gartner - Гартнер 3583 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1041 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374081, в очереди разбора - 748503.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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