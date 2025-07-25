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Рыжов Игорь
УПОМИНАНИЯ
Рыжов Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 2
|АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374081, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 179129.
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