на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IDT
Net2Phone
IDT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 7
|eBay Inc 1520 6
|SoftBank Group 201 2
|Merrill Lynch 425 2
|Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 198 2
|Ford 322 1
|Deutsche Bank 288 1
|Sony Center 17 1
|Priceline.com - online travel agency 133 1
|Смирнов Владимир 12 1
|Иванников Дмитрий 40 1
|Сафронов Юрий 65 1
|Internet Stock Report 992 6
|S&P - Standard and Poor’s 447 4
|IDC - International Data Corporation 4414 2
|Gartner 3095 1
|ABI Research 224 1
|Yankee Group 161 1
|TeleGeography Research 38 1
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
Создано именных указателей - 48922.
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