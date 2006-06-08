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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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IDT
Net2Phone



08.06.2006 Бизнесмен заработал на взломе сетей телефонных компаний $1 млн. 1
05.06.2006 Net2Phone обвиняет Skype в нарушении патента 1
25.05.2006 Topcom представил серию беспроводных продуктов 2
02.03.2006 IP-телефония: телефоны, приставки, поставщики 2
11.05.2004 Wi-Fi снизит стоимость мобильной связи? 1
23.12.2003 Net2Phone выпустит мобильные терминалы 2
04.04.2002 Corel и Sony Electronics объявили о заключении стратегического альянса 1
26.02.2002 Net2Phone сократит 28% штата 2
22.02.2002 Nuance начнет поставки ПО для распознавания голоса порталу Yahoo! 1
01.02.2002 Рынок телекоммуникаций: IP-телефония - "медленный, но постоянный рост" 1
28.12.2001 Внедрение систем IP-телефонии в Европе набирает обороты 1
19.12.2001 Net2Phone объявила о значительных квартальных убытках 1
08.11.2001 Net2Phone сократит половину персонала 6
05.11.2001 Глава IT-корпорации назначен послом США в Нидерландах 1
18.07.2001 Microsoft - новый игрок на рынке интернет-телефонии? 1
21.03.2001 NASDAQ: ФРС разочаровала рынок 1
21.03.2001 NASDAQ: ФРС разочаровала рынок 1
25.01.2001 PhoneFree ввела оплату телефонных звонков с ПК 1
23.01.2001 Net2Phone начала продвижение своих услуг на европейском рынке 1
09.01.2001 Новое устройство позволит использовать IP-телефонию Net2Phone с обыкновенного телефона 2
27.12.2000 NASDAQ снизился на 0,93% 1
14.12.2000 Акции Net2Phone выросли на 23% после опубликования квартальных результатов 1
14.12.2000 Падение продаж Compaq привело к снижению NASDAQ на 2,76% 1
04.12.2000 Net2Phone подписала технологические соглашения с Broadcom и Motorola 2
22.11.2000 Net2Phone интегрировала возможности интернет-телефонии в MSN Messenger компании Microsoft 1
21.11.2000 Net2Phone начала предлагать услуги бесплатной связи "ПК-телефон" для звонков в США 1
15.11.2000 Net2Phone начала поставки интернет-телефонов для корпоративных систем связи 1
15.11.2000 Объем телефонных переговоров с использованием сети интернет вырос за 1999 год на 1000% 1
02.11.2000 Net2Phone ввела единый тариф для европейских пользователей и начала продажу устройств для интернет-телефонии 1
02.11.2000 Net2Phone готова к глобальному расширению своей системы интернет-телефонии 2
01.11.2000 Net2Phone готова к глобальному расширению своей системы интернет-телефонии 2
11.10.2000 NASDAQ: падение котировок продолжилось 1
04.10.2000 U.S.Robotics выпустила новый модем для интернет-телефонии 2
19.09.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 18 сентября 1
18.09.2000 LG Electronics интегрирует технологию интернет-телефонии Net2Phone в свою IP-cеть 2
18.09.2000 Cisco инвестировала в Adir Technologies с целью совместного развития VoIP-систем 1
25.08.2000 Panasonic выпустила интернет-телефон, обслуживаемый Net2Phone 2
25.08.2000 Cable & Wireless запретила своим клиентам на Каймановых Островах использовать интернет-телефонию 1
22.08.2000 Обзор основных событий рынка акций компаний электронного бизнеса за 21 августа 1
21.08.2000 Акции Net2Phone выросли на 26% в результате слухов о совместном проекте с Cisco Systems 1

Публикаций - 63, упоминаний - 87

IDT упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4573 15
Yahoo! 3434 10
AT&T Inc 1501 8
Lenovo Motorola 3213 7
AOL - America Online 651 6
HP 3Com 642 5
Microsoft Corporation 20359 5
HP - Hewlett-Packard 3334 5
Netscape Communications Corporation 389 5
Nokia Alcatel-Lucent 1373 5
IBM 8299 5
Oracle - Sun Microsystems 2063 4
Amazon Inc - Amazon.com 2465 4
Samsung Electronics 8414 4
Oracle Corporation 5704 4
Extreme Networks 96 3
Siemens AG - Сименс Россия 2126 3
AOL Inc 1476 3
Intel Corporation 10398 3
ASUS - AsusTek Computer Inc 1656 3
Juniper Networks 401 3
BT Group - British Telecommunications 571 2
HP Compaq 1792 2
Comptek - Комптек 166 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1366 2
Verizon - WorldCom 416 2
Ciena 197 2
Akamai Technologies 131 2
Broadvision 68 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7638 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 2
AT&T BellSouth 191 2
Check Point Software Technologies 677 2
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 749 2
Commerce One 173 2
HP - palmOne - Handspring 277 2
JDSU - JDS Uniphase 214 2
Sipnet 71 1
Nuance Communications 60 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1719 7
eBay Inc 1520 6
SoftBank Group 201 2
Merrill Lynch 425 2
Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 198 2
Ford 322 1
Deutsche Bank 288 1
Sony Center 17 1
Priceline.com - online travel agency 133 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 507 3
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 372 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7207 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 247 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 1007 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2461 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2510 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11685 12
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2741 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1751 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1559 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9257 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 604 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8370 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 622 2
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 290 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 278 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 347 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 455 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 183 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1106 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3065 1
Microsoft Windows 2000 939 4
Microsoft Skype 1759 3
ICQ 780 3
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 236 3
Nokia Alcatel-Lucent SA 1175 3
AOL Instant Messenger 90 2
Microsoft Windows XP 2173 2
InterActiveCorp Excite@Home 119 2
SAP Ariba 270 2
Perl - Язык программирования 109 1
Micro Focus - Novell NetWare OS 280 1
KaZaA Media Desktop клиент файлообменной сети FastTrack 128 1
Nuance Dragon NaturallySpeaking 8 1
Netscape Communicator 34 1
Microsoft Windows Live Hotmail 241 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 576 1
Apple macOS 1161 1
Corel WordPerfect - текстовый редактор 67 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 2012 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 943 1
Microsoft Edge - браузер 1748 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 492 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1280 1
Смирнов Владимир 12 1
Иванников Дмитрий 40 1
Сафронов Юрий 65 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28395 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10628 4
Россия - Российская федерация - РФ 76899 4
Бразилия - Федеративная Республика 1720 3
Европа 6508 3
США - Нью-Джерси 213 3
Канада 2312 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9432 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 712 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25274 2
США - Массачусетс 337 1
Великобритания - Острова Кайман 21 1
Германия - Берлин 504 1
Финляндия - Хельсинки 219 1
Латинская Америка 1294 1
Чехия - Чешская Республика 882 1
Великобритания - Лондон 1602 1
США - Флорида - Майами 143 1
Китай - Тайвань 1386 1
Россия - СФО - Новосибирск 2799 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1162 1
Германия - Федеративная Республика 6787 1
США - Нью-Йорк 2310 1
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1119 1
Индия - Республика 3441 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11134 1
Япония 6710 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8111 1
ISDEX интернет-индекс 196 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1479 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1553 1
Закон Мура - Moore's law 130 1
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 4
Liberty Media 58 3
CNET - Издание 1546 3
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 447 2
FT - Financial Times 1051 1
WSJ - The Wall Street Journal 1186 1
NBC News 157 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 420 1
USA Today 118 1
Internet Stock Report 992 6
S&P - Standard and Poor’s 447 4
IDC - International Data Corporation 4414 2
Gartner 3095 1
ABI Research 224 1
Yankee Group 161 1
TeleGeography Research 38 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 162 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1084261, в очереди разбора - 980866.
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