«Первый Бит» оптимизировал управление продажами в строительной компании «АРТ Групп»

ИТ-интегратор «Первый Бит» оптимизировал процессы продаж и управления группы компаний «АРТ Групп» при помощи миграции на решение «Битрикс24», интегрированное с отраслевым сервисом Profitbase, IP-телефонией и сайтом застройщика.

Специалисты офиса «Краснодар на Кожевенной» ИТ-интегратора «Первый Бит» смогли значительно улучшить контроль за деятельностью отдела продаж в ГК «АРТ Групп».

Теперь руководители могут оперативно отслеживать выполнение планов и оценивать эффективность работы сотрудников с помощью удобных инструментов аналитики. Повышение прозрачности процессов привело к увеличению продаж – теперь менеджмент быстро выявляет и устраняет узкие места воронки продаж и внедряет в работу лучшие практики управления и анализа.

Внедрение колл-центра с использованием IP-телефонии через «Битрикс24» значительно оптимизировало работу отдела продаж. Автоматизация обработки звонков, запись разговоров и возможность звонить напрямую через систему позволили сократить время на обработку каждого запроса и снизить количество пропущенных контактов.

«Основная сложность возникла при интеграции используемой телефонии с «Битрикс24». Существующая IP-телефония не поддерживала переключение между учетными записями на одном устройстве. Однако, команде удалось найти и внедрить решение, которое удовлетворило клиента – настроить оборудование только для конкретного пользователя. В результате, колл-центр получил возможность принимать и совершать звонки через стационарный телефон», – сказал Гарри Асрян, руководитель проектов компании «Первый Бит» Гарри Асрян.

Теперь все данные по сделкам и звонкам хранятся в одном месте, а управление ими централизовано. Сотрудники получили доступ к полной истории взаимодействий с клиентами, что позволило лучше понимать их потребности. Улучшенный контроль за взаимодействиями помог значительно «АРТ Групп» увеличить конверсию продаж.

Управление планировками и доступностью объектов недвижимости реализовали за счет интеграции с квартирограммой «Шахматка» сервиса Profitbase. Теперь сотрудники могут в реальном времени отслеживать изменения в доступности объектов прямо из карточки сделки в «Битрикс24» и быстро реагировать на запросы клиентов.

«В отличие от нашей предыдущей CRM-системы, «Битрикс24» и Profitbase полностью закрывают все необходимые нам функции, включая настройку воронок сделок и лидов, подключение IP-телефонии, SMS-сервисов и использование квартирограммы. В ходе проекта коллектив краснодарского офиса Первого Бита продемонстрировал свой опыт и профессионализм, помог реализовать все задумки и, в результате, повысить эффективность работы отдела продаж», – сказала Алла Суслова, руководитель отдела маркетинга Группы компаний «АРТ Групп».

Представители «АРТ Групп» отметили, что группа компаний собирается и дальше развивать CRM-систему, чтобы улучшать качество взаимодействия с клиентами.