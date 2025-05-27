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Разработчики WhyHappen и «Флат» представили российский омниканальный контактный центр

Компании объявили об интеграции омниканальной платформы Avelana с решением для организации корпоративной телефонии «Флат» SoftSwitch. Представленный программный комплекс обеспечит корпоративным пользователям расширенные возможности работы с голосовыми каналами и текстовыми обращениями в рамках единого цифрового пространства с централизованным управлением. Об этом CNews сообщили представители компании «Флат».

Интеграция «Флат» SoftSwitch и Avelana расширяет функциональность платформы и позволяет пользователям получать и обрабатывать голосовые вызовы, поступающие через телефонию «Флат», автоматизировать маршрутизацию и приоритизацию вызовов по единым правилам с текстовыми каналами. Решение обеспечивает высокий уровень отказоустойчивости и масштабируемости, поддерживает настройку сценариев обработки вызовов, интеграцию с внешними системами и прозрачность процессов для операторов и руководителей контактных центров.

«Avelana всегда работала с телефонией и голосовыми каналами в рамках омниканального обслуживания, а интеграция с «Флат» SoftSwitch открывает для наших клиентов новые горизонты в построении сложных и масштабируемых комплексных отечественных решений для контактных центров любого масштаба. Наши заказчики могут использовать преимущества современной IP-телефонии, не покидая привычного интерфейса платформы Avelana, что значительно повышает эффективность работы и качество клиентского сервиса», – сказал Алексей Боровков, руководитель направления продуктов и решений для клиентского сервиса WhyHappen.

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«Представленный по результатам интеграции «Флат» SoftSwitch и платформы Avelana контактный центр полностью обеспечивает ряд стандартных функциональных и пользовательских требований к такому роду систем. Мы ценим опыт совместной работы над проектом с командой Avelana и уверены, что развитие технологических партнерств является важной составляющей для ускорения достижения международных стандартов связи и ИТ российскими производителями ПО и оборудования», – отметил Андрей Лепестов, руководитель центра компетенции «Флат».

Совместное решение WhyHappen и «Флат» уже доступно для новых заказчиков и действующих клиентов. Интеграция позволяет реализовывать проекты любой сложности: от компактных контакт-центров до масштабных распределённых коммуникационных систем.

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