Т2 внедрила технологию VoWiFi в Краснодарском крае и Адыгее

T2, российский оператор мобильной связи, запустил технологию Voice over Wi‑Fi на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. Опция позволяет совершать и принимать голосовые звонки по сети Wi-Fi там, где мобильная связь может быть недоступна: в зданиях с толстыми стенами, подвальных помещениях и на верхних этажах высоток, а также в поездках за границу. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 планомерно укрепляет сетевую инфраструктуру в Краснодарском крае и Адыгее, повышая качество связи для клиентов. Ранее компания завершила в регионах реализацию сервиса VoLTE: опция позволяет осуществлять голосовые вызовы в сетях четвертого поколения. Следующим этапом стало внедрение альтернативной технологии совершения звонков – Voice over Wi‑Fi (VoWiFi).

С новой услугой абоненты T2 могут совершать и принимать вызовы, используя в качестве базовой станции точки доступа Wi‑Fi. За счет этого стабильное качество голосовой связи сохранится даже в местах с ограниченным или нестабильным сигналом – например, в зданиях с плотными стенами, подвальных помещениях, верхних этажах высоток и на подземных парковках, а также во время зарубежных поездок.

Для успешного внедрения услуги технический департамент улучшил системы голосовой и пакетной коммутации на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи. За счет этого Т2 сократила время на установление соединения между абонентами, обеспечила стабильную связь и передачу информации без помех, эха и шумов.

Чтобы воспользоваться Voice over Wi‑Fi, абоненту следует убедиться, что его мобильное устройство поддерживает VoLTE и VoWiFi, а сами технологии активированы во внутренних настройках гаджета. Как правило, опции представлены в разделах «Сотовая связь» или «Мобильные сети». Звонки по VoWiFi тарифицируются как обычный голосовой трафик, дополнительная плата за пользование услугой не взимается.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2: «Внедрение технологии Voice over Wi‑Fi в Краснодарском крае и Республике Адыгее – это очередной шаг T2 к повышению доступности и устойчивости голосовой связи в регионах. С новой опцией абоненты могут совершать и принимать звонки даже там, где раньше это было затруднительно: внутри зданий с толстыми стенами, на верхних этажах и паркингах. При этом никаких дополнительных затрат или сложных настроек не потребуется – звонки по VoWiFi тарифицируются как обычные, а активация проходит всего в пару кликов. Чтобы это стало возможным, наша техническая команда провела масштабную настройку ключевых элементов сетевой инфраструктуры. Так мы органично дополнили работу уже действующей технологии VoLTE и, следуя принципу нашей бизнес-стратегии, внедрили современный сервис – быстро, качественно и с реальной пользой для клиента».