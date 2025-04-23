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Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области

Компания Intact, системный интегратор и поставщик ИТ-решений, завершила проект по импортозамещению телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области. В условиях глобальных экономических изменений, нарастающего тренда импортозамещения и требований нормативных документов было принято решение о переходе на отечественное решение системы IP-телефонии. Этот шаг стал частью стратегии импортозамещения, направленной на уcиление информационной безопасности региона и обеспечение независимости от внешних факторов. Об этом CNews сообщили представители Intact.

Реализация проекта проходила поэтапно. На первом этапе специалисты компании Intact провели детальный аудит текущих информационных систем. Этот анализ стал основой для формирования четкого плана действий, который учитывал как текущие потребности, так и перспективы развития.

После завершения аудита был выполнен подбор оборудования и программного обеспечения, отвечающего современным стандартам и требованиям. Особое внимание уделялось включению компонентов в отечественные отраслевые реестры – радиоэлектронной продукции (ТОРП) и программного обеспечения (ПО). Все компоненты, включенные в проект, прошли обязательную сертификацию и соответствуют актуальным стандартам безопасности и качества.

Для реализации проекта были выбраны решения Eltex: IP-АТС ECSS-10 Softswitch c функциями записи разговоров и резервированием «active-active»; пограничные контроллеры сессий серии SBC для защиты от несанкционированного доступа; офисные IP-АТС серии SMG для локальной связи, которые при недоступности центральной АТС функционируют как узлы выживания с возможностью выхода в городскую телефонную сеть по Е1; коммутаторы серии MES для организации надежной и безопасной сетевой инфраструктуры

Далее последовали этапы поставки, тестирования и настройки оборудования и ПО. Инженеры компании Intact обеспечили полное сопровождение процесса, что минимизировало риски и гарантировало стабильную работу новых систем.

Реализованный проект по импортозамещению не только отвечает актуальным вызовам времени, но и открывает новые возможности для развития информационно-коммуникационных технологий в Архангельской области.

«Мы уверены, что переход на отечественное оборудование — это не только шаг к независимости, но и возможность для региона внедрить передовые ИТ-технологии, которые будут соответствовать его уникальным требованиям. Такой переход позволяет развивать локальную ИТ-инфраструктуру и увеличивать уровень цифровой трансформации региона», - сказал Алексей Шеховцов, руководитель отдела мультимедиа систем и объединенных коммуникаций компании Intact.

«Eltex активно развивает линейку решений для корпоративной связи, и проект в Архангельской области – яркий пример того, как наши продукты эффективно решают задачи, возникающие при построении распределенных сетей связи. Мы и дальше будем усиливать функциональность и расширять возможности наших продуктов», - сказала Алиса Казакова, руководитель проектов VoIP Eltex.

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