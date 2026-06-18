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Eltex ECSS Softswitch

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


18.06.2026 Модернизация внутренней IP-телефонии ФАС России на решения Eltex 1
27.04.2026 Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС 3
17.04.2026 Eltex выпустила первую релизную версию VoIP Monitor 1.3.1 – системы для мониторинга качества голосовой связи 1
17.10.2025 Eltex выпустил Peeper – собственную систему мониторинга софтовых продуктов 1
23.04.2025 Компания Intact реализовала проект импортозамещения телефонии в Управлении информационно-коммуникационных технологий Архангельской области 1
24.10.2022 Eltex приступил к разработке E-SBC 1
31.05.2022 VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью 1
15.10.2018 «Элтекс» представил новую функциональность коммутатора ECSS-10 Softswitch 2
14.06.2018 В российской IP-АТС по просьбе военных заменили Intel на «Эльбрусы» 1
22.05.2018 AdaCore выпустила комплекc средств разработки и верификации ПО на языке Ada для QNX 1
28.07.2017 Доверенный поставщик «Ростелекома» выпустил IP-телефонию на «Эльбрусах» 1
10.08.2015 «Элтекс» подтвердила совместимость своих решений с электронными идентификаторами «Рутокен» 1
23.01.2009 Спутники Пентагона получат скоростную шину данных 1

Публикаций - 13, упоминаний - 16

Eltex ECSS Softswitch и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 273 11
Ростелеком 10948 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 2
Opticom 6 1
Элтекс Коммуникации 29 1
МегаФон 10742 1
Cisco Systems 5372 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Intel Corporation 12811 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 139 1
Казахтелеком 348 1
Intact - Интакт 21 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Газпром ПАО 1493 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 66 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 3
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 289 3
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
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IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 727 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
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Eltex TAU VoIP-шлюз - Eltex VoIP Monitor 11 2
Eltex VP - IP-телефон 3 2
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
Nokia Enterprise Session Border Controller - Nokia eSBC 5 2
Eltex EMS 3 1
Eltex ECCM - Eltex Cloud Configuration Manager - Eltex Configuration and Control Manager 22 1
Eltex Autoprovision 2 1
MathWorks - Simulink 10 1
ESA - SpaceWire 7 1
Eltex Peeper 4 1
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ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
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