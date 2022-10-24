Eltex приступил к разработке E-SBC

Производительность, надежность и безопасность – ключевые приори-еты при организации VoIP-телефонии в корпоративной сети. Необходимо обеспечить не только совместимость оборудования на всех уровнях и его отлаженную работу, но и защиту от различных атак. Игнорирование последнего приводит к взлому VoIP-сети злоумышленниками. Как результат – огромные счета за звонки, частичный или полный выход сети из строя. Об этом CNews сообщили представители Eltex.

Пограничный контроллер сессий высокой производительности (Enterprise Session Border Controller – E-SBC) поможет избежать этих проблем. Он используется для сокрытия топологии VoIP-сети и защиты от несанкционированного доступа, нормализации и трансляции сигнальных и медиапротоколов, а также управления трафиком.

Eltex начал разработку E-SBC. В первую очередь будет создаваться решение для использования на сервере. В текущих условиях, когда зарубежные аналоги недоступны к заказу и лишены технической поддержки, разработка E-SBC становится одной из приоритетных задач.

На данном этапе составляется дорожная карта по развитию продукта. C некоторыми возможностями, которые будут реализованы, можно ознако-миться прямо сейчас. В планах – разработать пограничный контроллер сес-сий высокой производительности, который обеспечит нагрузку не менее 50 000 одновременных соединений с поддержкой до 500 входящих вызовов в секунду. Будут реализованы функции, среди которых: локальное резервирование с сохранением текущих соединений; географическое резервирование; поддержка протоколов IPv4 и IPv6; полное проксирование трафика; защита от DDoS-атак; гибкая маршрутизация, в том числе по недоступности или отказу встречной стороной.

E-SBC разрабатывается для работы в мультивендорной среде, но приоритет – на экосистеме Eltex. E-SBC будет поддерживать работу с аппаратными и программными решениями компании и использоваться как автономный компонент Eltex ECSS-10.

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E-SBC может применяться операторами связи для предоставления абонентам VoIP-услуг и бизнесом разного масштаба для дополнительной защиты корпоративных сетей связи от несанкционированного доступа извне.

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