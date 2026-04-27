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Eltex VP IP-телефон
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|27.04.2026
|Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС 1
|18.12.2023
|Предсерийное производство IP-телефона VP-30P 2
|31.05.2022
|VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью 1
Публикаций - 3, упоминаний - 4
Eltex VP и организации, системы, технологии, персоны:
|Eltex - Предприятие Элтекс 273 3
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
|Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
|Opticom 6 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
|Eltex Autoprovision 2 2
|Eltex ECSS Softswitch 13 2
|Google Android 15244 1
|Apple iOS 8583 1
|Linux OS 11533 1
|Microsoft Windows 16882 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.