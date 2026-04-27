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Eltex VP IP-телефон

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.04.2026 Заменить Avaya на отечественную телефонию в 88 регионах: опыт Opticom и ФАС 1
18.12.2023 Предсерийное производство IP-телефона VP-30P 2
31.05.2022 VP-20 – IP-телефон от Eltex с расширенной функциональностью 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Eltex VP и организации, системы, технологии, персоны:

Eltex - Предприятие Элтекс 273 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
Opticom 6 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
BLF - Busy Lamp Field- Функция отслеживания текущего состояния телефонных линий других абонентов в реальном времени 9 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2042 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 569 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла - OMAPI - Object Management Application Programming Interface - ISC DHCPD - ISC DHCP daemon 290 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3371 2
SSH - Secure Shell - Сетевой протокол прикладного уровня 547 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 2
Wireless headphones - Bluetooth Handsfree Profile - Bluetooth Headset - Bluetooth-наушники - Беспроводные наушники/гарнитура - Bluetooth-колонки 1741 2
QoS - Quality of service - DiffServ - Differentiated Services - Модель в области компьютерных сетей - DSCP - Differentiated Services Code Point - механизм управления качеством обслуживания (QoS) в IP-сетях 59 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
ARM - Advanced RISC Machine 494 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 266 1
Headset head - Гарнитура головная - стереогарнитура - комплект из наушников и микрофона 1102 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 302 1
DTMF - Dual-tone multi-frequency signaling - Тональный сигнал - Двухтональный многочастотный аналоговый сигнал 30 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1693 1
VLAN - Virtual Local Area Network - Виртуальная локальная компьютерная сеть 377 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 1
WVGA - Wide Video Graphics Array - разрешение экрана 800x480 160 1
Микрофон - Microphone 2809 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 256 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 51 1
ETSI - AMR - Adaptive Multi-Rate - AMR-WB - Adaptive Multi Rate Wadeband – широкополосное адаптивное кодирование звука с переменной скоростью 35 1
Аудиоконференция - Конференц-связь - Конференц-телефоны - технология избирательной (селекторной) телефонной связи 303 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 1
Eltex Autoprovision 2 2
Eltex ECSS Softswitch 13 2
Google Android 15244 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
Microsoft Windows 16882 1
Плотников Андрей 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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