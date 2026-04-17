Eltex выпустила первую релизную версию VoIP Monitor 1.3.1 – системы для мониторинга качества голосовой связи

Компания Eltex объявила о выходе первой релизной версии VoIP Monitor 1.3.1 – программного решения для мониторинга, диагностики и анализа качества VoIP-вызовов в корпоративных и операторских сетях. Она доступна для бесплатного тестирования и заказа.

Анна Лопатина, руководитель отдела продаж VoIP Eltex, сказала: «Архитектура сетей корпоративных телекоммуникаций усложняется год от года, количество сервисов и требования к их предоставлению непрерывно растут. Eltex держит руку на пульсе и предлагает не только сами решения для построения сетей, но и инструменты для мониторинга голосового трафика. Теперь проблемы можно предотвращать, а то, что не успели предотвратить, – оперативно локализовать и устранить».

VoIP Monitor перехватывает и анализирует SIP/RTP/RTCP-трафик и предоставляет администраторам полную картину состояния голосовой связи. Решение работает как в режиме реального времени – с отображением параметров активных вызовов, так и в ретроспективном режиме, позволяя детально изучить завершённые вызовы по адресатам, временным меткам и показателям качества. Система совместима с инфраструктурой на базе оборудования Eltex, включая ECSS-10, SMG и ESBC, а также других вендоров.

VoIP Monitor рассчитывает метрику MOS (Mean Opinion Score) в соответствии со стандартом ITU-T G.107, а также низкоуровневые показатели RTP-трафика – джиттер и потери пакетов. Вся статистика сохраняется в базу данных, предусмотрены CDR-отчёты с возможностью экспорта.

Управление системой осуществляется через веб-интерфейс со встроенной фильтрацией по IP-адресу, порту, содержимому SIP-заголовков и другим параметрам. Настраиваемые оповещения уведомляют администратора при выходе ключевых метрик за заданные пороговые значения, исключая необходимость непрерывного ручного наблюдения за сетью.

В последующих версиях планируется добавить доступ к записям разговоров в формате WAV, сводные QoS-отчёты с агрегированной статистикой за выбранный период (час, сутки, неделя, месяц), а также режим Live Sniffer для просмотра пакетов в реальном времени.

