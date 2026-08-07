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ESA SpaceWire

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


07.08.2026 Власти оштрафовали дизайн-центр на 290 миллионов за срыв разработки чипа для оборонки и космоса 1
26.10.2020 НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами 1
14.03.2018 На отечественном процессоре создан простейший компьютер специально для разработчиков 1
15.05.2013 Plug-and-Play: собери свой спутник 1
24.06.2010 В Санкт-Петербурге проходит конференция по космическим коммуникационным технологиям 1
23.01.2009 Спутники Пентагона получат скоростную шину данных 1
23.01.2009 Пентагон получит сверхскоростную спутниковую связь 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

ESA и организации, системы, технологии, персоны:

НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 68 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 308 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
Lockheed Martin 777 2
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory - Научно-исследовательская лаборатория ВВС США 45 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 4
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
GPIO - General-purpose input/output - Интерфейс ввода/вывода общего назначения 101 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 3
UART - Universal Asynchronous Receiver-Transmitter - УАПП - Универсальный асинхронный приёмопередатчик - RS-232 - Стандарт физического уровня для асинхронного интерфейса 407 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 146 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 2
Situational Awareness - принцип Ситуационной Осведомлённости 147 2
PowerPC - PPC - Performance Optimization With Enhanced RISC – Performance Computing - микропроцессорная RISC-архитектура 250 2
Контроллер - Controller - регулятор, управляющее устройство 1237 2
Промышленный компьютер - Industrial Computer 60 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
PnP - Plug&Play 326 1
DDR - Double data rate 3083 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 1
U.S. Department of Defense - MIL-STD, MIL-SPEC - United States Military Standard - Система стандартов министерства обороны США 362 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 1
NAND flash memory - флеш-память 684 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
MMC - MultiMedia Card - RSMMC - Reduced Size Multimedia Card - eMMC - embedded Multimedia Memory Card 808 1
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 1
ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения 204 1
Наушники - Headphones 4479 1
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 376 1
I2S - Inter-IC Sound - Стандарт интерфейса электрической последовательной шины соединения цифровых аудиоустройств 17 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
DMA - Direct Memory Access - режим прямого доступа к памяти 73 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 1
BIOS SPI Flash ROM - Serial Peripheral Interface 14 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 672 1
PWM - Pulse-Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция - Управление мощностью 24 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407, NM640 - нейропроцессор 33 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 224 1
Элвис НПЦ - Multicore - Мультикор - ELcore - цифровой сигнальный двухъядерный процессор 59 1
Элвис НПЦ - 1892ВМ14Я - Многоядерный сигнальный микропроцессор 15 1
Элвис НПЦ - Салют-ЭЛ24ПМ - процессорный модуль 4 1
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-32С - Процессор-21 СРВ 14 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 39 1
Eltex ECSS Softswitch 13 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ТаблетСат-Аврора - TabletSat-Aurora 3 1
Пименов Андрей 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Япония 13807 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Китай - Тайвань 4245 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 235 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
Английский язык 7030 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 448 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 55 1
AIAA - American Institute of Aeronautics and Astronautics - Американский институт аэронавтики и астронавтики 5 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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