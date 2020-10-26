НТЦ «Модуль» получил 400 миллионов на космический процессор, совместимый с его нейрочипами

НТЦ «Модуль» получил 400 млн руб. на создание и запуск производства чипов для космических аппаратов. Изделия должны быть совместимы с нейропроцессорами архитектуры NeuroMatrix, создателем которой «Модуль» и является. На тематический тендер «Минпромторга» кроме НТЦ никто больше не пришел; начальная цена лота снижена не была.

Господряд для НТЦ «Модуль»

Как выяснил CNews, научно-технический центр (НТЦ) «Модуль» займется разработкой и освоением серийного производства управляющего процессора бортовых вычислителей для российских космических аппаратов нового поколения с элементами искусственного интеллекта. Проект, представляющий собой опытно-конструкторскую разработку (ОКР), станет осуществляться по заказу Минпромторга; его бюджет составит 400 млн руб.

Данная сумма была выставлена министерством в качестве начальной максимальной цены контракта в тематическом тендере. Он был объявлен Минпромторгом 17 сентября 2020 г. в формате открытого конкурса. Несмотря на то, что при определении этой цены, заказчик обращался за консультациями в пять неназванных организаций, на сам конкурс подался только «Модуль».

В итоге министерство официально признало тендер несостоявшимся, но в соответствии с закупочным законодательством решило заключить контракт с единственным претендентом. С точки зрения цены документ будет подписан на условиях «Модуля», который в своей заявке снижать начальную сумму лота не стал.

Само по себе участие «Модуля» в конкурсе выглядит закономерным. В техзадании на будущее изделие прописано, в что оно должно содержать два интерфейса для обмена данными с нейропроцессорами архитектуры NeuroMatrix. Создателем этой архитектуры выступает именно «Модуль».

НТЦ «Модуль» создаст процессор для космоса за 400 млн рублей

Работы по контракту должны будут продлиться до 30 ноября 2022 г. В 2020 г. подрядчик получит за них 100 млн руб., в 2021 г. — 165 млн руб., в 2022 г. — 135 млн руб. Налогом на добавленную стоимость (НДС) ОКР не облагаются. Проект станет частью подпрограммы три госпрограммы России «Развитие оборонно-промышленного комплекса».

Каким будет уровень импортонезависимости изделия?

В техзадании на выполнение проекта отмечается, что при разработке микросхем должны применяться комплектующие и материалы отечественного производства. Тем не менее, дальше следует оговорка: в технически обоснованных случаях допускается применение комплектующих изделий и конструкционных материалов иностранного производства.., что должно быть обосновано на этапе разработки технического проекта и согласовано в порядке, устанавливаемом заказчиком».

На вопрос CNews, какой процент импортонезависимости будущего изделия «Модуль» рассчитывает предложить Минпромторгу, представитель компании ограничился ответом, что этот процент будет «максимально возможным». «Конкретный перечень технических решений будет определяться в ходе выполнения работ, после подписания контракта с Минпромторгом» — добавил он.

В Минпромторге на момент публикации данного материала прокомментировать CNews свои ожидания от исполнителя в данном вопросе не смогли.

Что именно будет создано

Как следует из ТЗ, в состав создаваемой микросхемы, помимо уже упоминавших портов совместимости с чипами архитектуры NeuroMatrix, должно входить одно процессорное ядро с суперскалярной архитектурой и RISC-ядро для управления встроенными контроллерами интерфейсов.

Суперскалярность подразумевает одновременное исполнение нескольких параллельных процессов. В России мировым лидером в развитии такого подхода часто называют архитектуру «Эльбрус». В целом сегодня параллелизм свойственен очень широкому кругу процессоров.

Что касается концепции RISC, то она подразумевает процессоры с сокращенным набором команд. RISC-подобными архитектурами сегодня считаются, например, ARM, MIPS, Power и PowerPC.

Из остальных требований к изделию можно отметить интерфейс с внешней памятью, ПЗУ начальной загрузки, внутреннее статическое ОЗУ, блок аппаратной регенерации внутреннего статического ОЗУ, контроллеры прерываний (один) и прямого доступа в память (два). Также необходимы интерфейс UART, SpaceWire, Ethernet, SPI, МКИО, GPIO, JTAG.

Микросхема должна быть выполнена в металлокерамическом корпусе. Типономинал корпуса, его масса, габаритные, установочные, присоединительные размеры микросхемы, способ ее крепления в аппаратуре будут уточнены в ходе проекта. Цена изделия станет понятна после изготовления опытной партии.

Параллельный проект Минпромторга

Отметим, что рассматриваемый здесь тендер прошел параллельно (в одни и те же даты начала подачи заявок и пр.) с еще одной масштабной процессорной закупкой Минпромторга. Министерством было выделено 270 млн руб. на проведение ОКР «Разработка и освоение выпуска на отечественном предприятии микропроцессоров для бортовых систем управления, программно-совместимых с микропроцессорами 1890ВМ6Я и 1890ВМ7Я» (шифр «Процессор-21»).

Речь в данном случае идет о чипах архитектуры «Комдив», развитием которой занимается НИИ системных исследований Российской академии наук (НИИСИ РАН). Эту архитектуру в НИИСИ называют MIPS-совместимой, то есть созданной в соответствии с концепцией RISC.

Примечательно, что на этот тендер тоже пришел только один претендент — как раз НИИСИ РАН. Контракт с ним планируется подписать без снижения его начальной цены.