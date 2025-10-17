Получите все материалы CNews по ключевому слову
Eltex Peeper
В Eltex создали систему мониторинга Peeper – комплексное решение, интегрированное в экосистему продуктов вендора, отслеживающее специфические метрики его программных продуктов, а также ключевые характеристики серверного окружения, например, метрики сети, Linux, Docker, баз данных.
