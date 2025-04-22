«Авантелеком» перевел телефонию Дальневосточного государственного университета путей сообщения на российское ПО

Российский разработчик и интегратор в сфере корпоративных сетей связи и голосовых технологий «Авантелеком» провел проект по импортозамещению систем телефонной связи Дальневосточного государственного университета путей сообщения. Об этом CNews сообщили представители «Авантелеком».

Специалистами «Авантелеком» был осуществлен перевод телефонии высшего учебного заведения в Хабаровске — Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС), с зарубежного оборудования Cisco на локальную АТС собственной разработки компании, входящей в реестр российского ПО. Проект реализован в рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет 2030».

В ходе выполнения проекта новая АТС была интегрирована с существующей инфраструктурой, состоящей из различного парка телекоммуникационного оборудования, и объединила географически распределенную систему телефонии в нескольких филиалах учреждения. Система резервирования позволяет продолжать работу организации даже при серьезных сбоях оборудования, переключение на резервный сервер происходит менее чем за 60 секунд.

«Сейчас мы завершили первую часть проекта по реорганизации связи в университете. Частично сохранилось проприетарное телекоммуникационное оборудование Cisco. Его особенность заключается в том, что оно поддерживает работу только с собственным ПО. Следующим этапом мы планируем провести реинжиниринг данного оборудования и встроить его в общую систему телефонии на базе АТС «Авантелеком». Мы имеем за плечам успешный опыт нескольких подобных проектов», — сказал Владислав Вирясов, директор «Авантелеком».

На базе обновленной АТС также был развернут колл-центр учреждения. 15 дополнительных модулей оптимизируют работу с входящими обращениями, включая автоматическую обработку пропущенных вызовов, автоинформирование, запись разговоров и оценку качества операторов.

«Университет теперь имеет современную телефонную систему, которая особенно эффективна в периоды пиковых нагрузок — во время сессий и приемных кампаний. IP-телефония построена на базе российского ПО и стабильно работает в любых условиях. Создана отказоустойчивая система, которая сейчас успешно функционирует», — сказал Владимир Шишков, руководитель службы безопасности, сигнализации и связи ДВГУПС.

Российская ИТ-компания «Авантелеком» имеет более 20 продуктов и модулей собственной разработки, включая цифровую платформу коммуникациями «Сфера», программную IP-АТС, центр обработки вызовов, систему голосовых ассистентов и речевой аналитики. Решения компании входят в реестр отечественного ПО и работают на сертифицированных ФСТЭК ОС.