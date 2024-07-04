Разделы

Телеком Техника
|

Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150

Компания Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150 с цветным LCD-дисплеем 2,4 дюйма и поддержкой HD Voice.

Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий, которым требуется высокое качество голосовой связи, контроль и управление большим количеством звонков.

Основные преимущества нового IP-телефона Origo OPH150: цветной LCD-дисплей с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей; 4 SIP-аккаунта; современные аудиокодеки OPUS, G.711, G.729, G.722; широкий набор функций телефонии, включая 5-стороннюю конференцию, перевод и удержание вызова, быстрый набор номера, громкую связь, отключение микрофона, телефонную книгу на 1 тыс. записей; экранное меню на русском языке; возможность подключения гарнитуры; 2 порта Ethernet 100 Мбит/с; питание по PoE (802.3af) или от сети 220В с помощью адаптера (опционально); поддержка настенного монтажа, подставка с 2 положениями для настольной установки.

origo_oph150.jpg

IP-телефон OPH150 доступен для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров Origo. Рекомендованная цена для конечных пользователей: OPH150 без адаптера питания – $74, OPH150 с адаптером питания – $78.

Что умеет российская платформа защиты данных и кому она может быть полезна?
Безопасность

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

Москва заплатит полмиллиарда за фирменный столичный Linux для серверов. Деньги уже выделены

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Пришли к успеху. Выручка производителей российских ПК за год взлетела почти вдвое, а производство выросло в полтора раза

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Yadro выпустила обновленную версию системы хранения данных

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи

Обзор OSiO FocusLine F160a: российский ноутбук в металлическом корпусе

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra: фотофлагман 2024

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024