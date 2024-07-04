Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150

Компания Origo расширила модельный ряд новым PoE IP-телефоном OPH150 с цветным LCD-дисплеем 2,4 дюйма и поддержкой HD Voice.

Новинка рекомендована для применения в системах IP-телефонии государственных организаций, ведомственных структур и предприятий, которым требуется высокое качество голосовой связи, контроль и управление большим количеством звонков.

Основные преимущества нового IP-телефона Origo OPH150: цветной LCD-дисплей с диагональю 2,4 дюйма и разрешением 320x240 пикселей; 4 SIP-аккаунта; современные аудиокодеки OPUS, G.711, G.729, G.722; широкий набор функций телефонии, включая 5-стороннюю конференцию, перевод и удержание вызова, быстрый набор номера, громкую связь, отключение микрофона, телефонную книгу на 1 тыс. записей; экранное меню на русском языке; возможность подключения гарнитуры; 2 порта Ethernet 100 Мбит/с; питание по PoE (802.3af) или от сети 220В с помощью адаптера (опционально); поддержка настенного монтажа, подставка с 2 положениями для настольной установки.

IP-телефон OPH150 доступен для заказа с российского склада компании у дистрибьюторов и партнеров Origo. Рекомендованная цена для конечных пользователей: OPH150 без адаптера питания – $74, OPH150 с адаптером питания – $78.