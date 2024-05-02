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«ТрансТелеКом» перевел на облачную платформу «Виртуальной АТС» телефонию сети автосалонов «Ключавто»

Оператор цифровых сервисов компания «ТрансТелеКом» перевела на свой сервис «Виртуальная АТС» сеть автосалонов «Ключавто». Миграция на платформу ВАТС ТТК и переход на сервисную модель позволили повысить эффективность обработки звонков и минимизировать затраты.

В настоящее время система телефонии «Ключавто» охватывает более 100 дилерских центров по всей стране, включает 4,5 тыс. абонентов, 3 собственных колл-центра. В ходе проекта «ТрансТелеКом» втрое увеличил для клиента количество соединительных линий, а перевод на облачную платформу реализуется бесшовно для бизнес-процессов.

«Сотрудничество между «ТрансТелеКомом» и «Ключавто» ведется уже на протяжении двух лет и планомерно расширяется. От сложной системы с большим количеством офисных АТС от различных производителей мы пришли к унифицированному подходу. Специалисты компании ТТК обеспечивают поддержку и консультирование на всех этапах внедрения и работы АТС», – отметили в пресс-службе «Ключавто».

«Мы видим свою миссию в том, чтобы наши бизнес-клиенты могли спокойно заниматься своей основной деятельностью, не думая о технической стороне вопроса. Цифровые продукты компании «ТрансТелеКом» помогают уменьшить операционные затраты, повысить эффективность контроля и качество клиентского сервиса. И мы убеждены, что партнеры положительно оценят сервис ВАТС», – сказал Илья Гуденко, руководитель департамента развития телеком-бизнеса компании «ТрансТелеКом».

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