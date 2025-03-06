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Ключавто СБСВ Ключавто

Ключавто - СБСВ Ключавто

КЛЮЧАВТО –  мультибрендовый автомобильный холдинг России, существующий с 2001 года. Является официальным дилером 35 брендов, среди которых марки Audi, Mazda, Voyah, Москвич, Toyota, Suzuki, Volkswagen, BMW, LOVOL, Changan, Chery, Exeed, Evolute, Ford, Fuso, Geely, HAVAL, HINO, Bentley, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Omoda, Land Rover, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA и др. Дилерская сеть насчитывает более 110 центров продаж и послепродажного обслуживания в 26 крупных городах страны. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СБСВ-КЛЮЧАВТО» является управляющей компанией дилерской сети автоцентров КЛЮЧАВТО.


06.03.2025 «Ключавто» продал более 2 тыс. новых автомобилей с помощью ИИ-ассистента 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
02.05.2024 «ТрансТелеКом» перевел на облачную платформу «Виртуальной АТС» телефонию сети автосалонов «Ключавто» 1
11.05.2023 «Ключавто» автоматизирует бизнес-процессы на платформе BPMSoft 1
04.04.2023 Автохолдинг «Ключавто» перешел на российскую ИТ-систему Optimacros для формирования управленческой отчетности 1
11.11.2022 «Ключавто» обновил мобильное приложение для клиентов 1
16.06.2021 Atos предоставила гибкое цифровое рабочее место для холдинга «Ключавто» 1
27.06.2018 «Ключавто» перешла на межкорпоративный электронный документооборот при помощи Synerdocs 2
12.02.2010 Автодилер «Ключавто» выбрал защиту Kaspersky Business Space Security 1

Публикаций - 9, упоминаний - 10

Ключавто и организации, системы, технологии, персоны:

8292 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4931 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2165 1
Thoma Bravo - Anaplan 67 1
Optimacros - OptiTeam Consulting - Оптитим Консалтинг - MCB Consulting - ЭмСиБи Консалтинг 17 1
Optimacros - Оптимакрос 60 1
Ланит Омни 65 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2048 1
Hyundai Motor Company 390 2
Renault Groupe 160 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 469 2
Toyota - Lexus 72 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 26 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 29 2
Exeed 8 2
Changan Automobile Group 22 2
BMW Group 450 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 277 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 124 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 272 1
Volkswagen Group - VW 284 1
Ford 413 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 27 1
Volkswagen Audi Group 209 1
Bentley Motors 72 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 92 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation - MFTBC 5 1
Hino Motors 3 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 1
Chery Group - Omoda 14 1
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 1
Chery Group - Jaecoo 9 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1189 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10190 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8226 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10336 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7130 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12635 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29979 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 154 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12752 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2966 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11709 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 133 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 972 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 765 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5116 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3101 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11255 1
Оповещение и уведомление - Notification 4701 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19760 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1223 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 466 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3203 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1860 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24347 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21362 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1084 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6871 1
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 180 1
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон 290 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3943 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4240 1
Google Play - Google Store - Android Market 3313 1
Apple - App Store 2906 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Unify OpenScape Contact Center 8 1
Крок - Цифровой рабочий 64 1
Unify OpenScape UC Suite - Unify OpenScape Voice UC Application - OpenScape Unified Communication - HiPath 95 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security - Kaspersky Hybrid Cloud Security 140 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 19 1
Microsoft Office Excel 1204 1
Microsoft Power Query - Технология подключения к данным 8 1
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 112 1
Chery Jetour 2 1
ТТК ВАТС - ТТК Виртуальная АТС 1 1
Овчинникова Юлия 10 3
Кузнецов Евгений 52 1
Puzo Edgars - Пузо Эдгарс 30 1
Лядов Михаил 11 1
Яцевич Евгений 6 1
Востриков Юрий 70 1
Семкин Игорь 1 1
Гуденко Илья 26 1
Сергеев Виктор 2 1
Антропова Вера 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1338 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1540 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5193 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18756 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48427 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5480 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24321 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6197 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 823 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1576 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 825 1
CRM - Клиентоориентированность - Клиентоориентированный сервис - Клиентоцентричность 315 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 860 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 503 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7015 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7891 1
Трейд-ин - Trade-in 179 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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