Ключавто - СБСВ Ключавто

КЛЮЧАВТО – мультибрендовый автомобильный холдинг России, существующий с 2001 года. Является официальным дилером 35 брендов, среди которых марки Audi, Mazda, Voyah, Москвич, Toyota, Suzuki, Volkswagen, BMW, LOVOL, Changan, Chery, Exeed, Evolute, Ford, Fuso, Geely, HAVAL, HINO, Bentley, Hyundai, Jaguar, KAMAZ, KIA, Omoda, Land Rover, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Renault, ŠKODA и др. Дилерская сеть насчитывает более 110 центров продаж и послепродажного обслуживания в 26 крупных городах страны. ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «СБСВ-КЛЮЧАВТО» является управляющей компанией дилерской сети автоцентров КЛЮЧАВТО.