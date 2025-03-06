«Ключавто» продал более 2 тыс. новых автомобилей с помощью ИИ-ассистента

Федеральный автомобильный холдинг «Ключавто» интегрировал ИИ-ассистента в работу отдела продаж. Компания использует искусственный интеллект для анализа входящих звонков в автосалоны и возвращения упущенных сделок. За год более 2 тыс. новых автомобилей реализовано с помощью новой технологии.

Исследование поведения клиентов компании «Ключавто» показало, что 70% покупок происходят в первые 10 дней после первоначального контакта. Поэтому оперативность реагирования, удержание интереса клиента и своевременное проведение первой встречи играют ключевую роль. Учитывая, что ежемесячно компания обрабатывает более 25 тыс. обращений по направлению продаж новых автомобилей, из которых около 20% попадают в категорию упущенных сделок, внедрение ИИ-ассистента позволило автоматизировать выявление и анализ таких случаев, повысив эффективность взаимодействия с клиентами.

ИИ-помощник автоматически анализирует телефонные разговоры и обрабатывает лиды на основе контекста разговора. Если искусственный интеллект обнаруживает проблему с согласованием встречи с клиентом, система мгновенно отправляет уведомление через Telegram. Руководитель отдела продаж незамедлительно принимает такие обращения под личный контроль, чтобы восстановить контакт с клиентом. Все данные о звонках за день собираются буквально за минуты, и руководителю предоставляется полный отчет обо всех разговорах.

В «Ключавто» подвели первые итоги работы с ИИ-ассистентом. Суммарно за год с помощью ИИ-помощника в «Ключавто» удалось выявить 65440 сложных моментов во взаимодействии с клиентами. В процентном соотношении это составило около 22% от общего объема целевых лидов. Из них в компании реактивировали 2522 сделки, а довели до продажи – 2218.