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Chery Group Kaiyi Cowin Auto Yibin Kaiyi



20.12.2024 Группа компаний «Три Точки» разработала официальную платформу цифровых сервисов для автомобилей брендов BAIC и KAIYI 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 1
09.02.2024 «Авто.ру Оценка» выяснил, как в России изменились цены на автомобили в январе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Chery Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 1
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 10 2
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Changan Automobile Group 21 2
HONGQI - Хончи 4 2
Chery Group - Jaecoo 7 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 5 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
Exeed 7 1
Chery Group - Omoda 11 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 9 1
Nissan Terrano - внедорожник 2 1
Apple - App Store 2890 1
Hyundai Palisade 2 1
Geely Haoyue - Geely Okavango 1 1
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Seres Group - AITO SERES 3 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 553 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Россия - ПФО - Самарская область 1307 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Россия - СФО - Омская область 666 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 501 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - ЦФО - Брянская область 348 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Латинский алфавит 189 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 1
Трейд-ин - Trade-in 176 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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