«Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей

Теперь на «Авто.ру» каждое объявление о продаже китайского автомобиля дополнено транскрипцией и озвучкой названия марки и модели. Пользователи получили возможность узнать и запомнить правильное произношение названий автомобилей из Поднебесной. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

За 2023 г. интерес потребителей к автомобилям китайских производителей стремительно возрос. Количество объявлений о продаже, размещенных на Авто.ру, выросло больше чем в шесть раз. В значительной степени такая динамика обусловлена появлением большого числа брендов, которые прежде не были представлены в России, например Jaecoo [Джейку], Kaiyi [Каи], Voyah [Воя], Baic [Баик], Hongqi [Хончи], Dongfeng [Дунфэн] и др. При этом из-за особенностей китайского языка и того, как названия моделей и марок пишутся латинским алфавитом, бывает непросто справиться с правильным произношением. Стали приживаться ошибочные варианты: например, Haval произносят как «Хавал» вместо «Хавэйл», а Changan — «Чанган» вместо «Чанъань».

Чтобы облегчить знакомство с новыми брендами, «Авто.ру» совместно с переводчиками и представителями компаний внедрил в карточки объявлений удобные и понятные транскрипции, которые также озвучены с помощью голосового ассистента. Это решение поможет пользователям узнать и запомнить правильное произношение, а также избежать недопонимания в разговоре с друзьями или при подборе автомобиля в дилерском центре.

Все желающие могут потренироваться в правильном произношении на специальной странице, созданной по случаю запуска функции транскрипции.