BAIC Group Beijing Automotive Industry Holding Beijing Automotive Group
BAIC Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
|ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
|Путин Владимир 3171 2
|Макаренко Владимир 17 1
|Ионин Андрей 7 1
|Михайлин Кирилл 1 1
|Борисенко Николай 2 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Виноградов Александр 60 1
|Сергеев Виктор 2 1
|DigiTimes - Издание 1310 1
|Ведомости 996 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
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