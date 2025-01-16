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BAIC Group Beijing Automotive Industry Holding Beijing Automotive Group

BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group


16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
20.12.2024 Группа компаний «Три Точки» разработала официальную платформу цифровых сервисов для автомобилей брендов BAIC и KAIYI 1
27.08.2024 Федеральный автохолдинг «КлючАвто» и сервис «Авто» в «Т-Банке» подписали меморандум о стратегическом партнерстве 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
15.07.2024 Автопарк каршеринга BelkaCar пополнили Baic U5 Plus 2
25.04.2024 «Хун-ци» или «Хончи»? «Авто.ру» поможет запомнить правильные названия китайских автомобилей 1
26.02.2024 Три модели BAIC получили русификацию 7
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
28.01.2016 Более 10 марок автомобилей сертифицированы с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС от Fort Telecom 1
30.09.2014 Производитель iPhone обещает выпускать «народные» электромобили 1

Публикаций - 10, упоминаний - 17

BAIC Group и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 2
Xiaomi 1732 1
Apple Inc 12100 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 404 1
Meizu Technology - DreamSmart Group 163 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
Омега 82 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 40 1
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 7 1
Changan Automobile Group 21 4
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 24 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 2
Iveco 12 2
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 11 2
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 26 2
Chery Group - Kaiyi - Cowin Auto - Yibin Kaiyi 4 2
Chery Group - Jaecoo 7 2
BMW Group 446 1
Tesla Motors 396 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Volvo Cars 253 1
Ford 411 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 120 1
Daewoo 102 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
HONGQI - Хончи 4 1
Hyundai Motor Company 383 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Ключавто - СБСВ Ключавто 8 1
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 52 1
ВТБ Лизинг 68 1
Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 25 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 28 1
Exeed 7 1
Chery Group - Omoda 11 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Voyah 5 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 100 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 2
Транспорт - Автомобилестроение - кроссовер 80 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5341 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический транспорт 474 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 1
Аксессуары 3881 1
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 777 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1888 1
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5664 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9981 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3850 1
Оповещение и уведомление - Notification 4605 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10075 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 1
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 177 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 2
Tesla Model 3 44 1
Tesla Model S 72 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 9 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 16 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 584 1
Chery Jetour 2 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 14 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 19 1
АвтоВАЗ Lada Largus - Лада Ларгус 3 1
Apple - App Store 2890 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
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Макаренко Владимир 17 1
Ионин Андрей 7 1
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Борисенко Николай 2 1
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Россия - УФО - Свердловская область 1491 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Китай - Тайвань 3984 1
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Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
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Евразия - Евразийский континент 607 1
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Китай - Шаньси 28 1
Ближний Восток 2943 1
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ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 205 1
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1381 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
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Транспорт - Продажа и покупка автомобилей - транспортных средств - авторитейл 18 1
Золотое кольцо России 38 1
DigiTimes - Издание 1310 1
Ведомости 996 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 218 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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