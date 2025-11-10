Разделы

Каршеринг BelkaCar составил топ-3 поездок москвичей

Сервис BelkaCar провел исследование и выяснил, куда чаще всего москвичи ездят на автомобилях каршеринга. Так, в топ-3 вошли поездки от дома до метро или другого транспорта, перемещения по району проживания, а также поездки до работы, учебного заведения или в гости. Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Для таких коротких передвижений у BelkaCar есть тариф «Ненадолго», в который включено два часа и 30 км – как раз, чтобы успеть все самое необходимое: заскочить на встречу, забрать заказ или съездить в магазин за покупками. Тариф доступен для автомобилей BAIC U5 Plus, BAIC U5 Plus Honor, Belgee X50 и BAIC X55 Drive. Тариф действует в Москве.

