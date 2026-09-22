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Индексная книга (каталог) CNews*
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Mercedes-Benz Group Mercedes-Benz Sprinter Малотоннажный грузовой автомобиль

СОБЫТИЯ

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22.09.2026 «Авито Услуги» и «Авито Спецтехника»: осенний сезон переездов открыт — спрос на грузчиков вырос на 41%, на коммерческий транспорт — на 38% 1
03.06.2019 В «Яндекс.Такси» появились грузовые машины 1
30.03.2016 Устройства ЭРА-ГЛОНАСС прошли сертификацию на 28 типах транспортных средств 1
28.01.2016 Более 10 марок автомобилей сертифицированы с оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС от Fort Telecom 2
02.03.2015 Система «Скаут» используется в компании Global Foods 1
07.07.2008 Комитет по вопросам законности заказывает мобильный дистанционный фрагмент АИС 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Mercedes-Benz Group и организации, системы, технологии, персоны:

Омега 89 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1121 1
SpaceTeam - СпейсТим 30 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 149 1
Fort Telecom - Форт-Телеком 60 1
СКАУТ 81 1
Yandex - Яндекс 9339 1
SpaceTeam - Сантэл-Навигация 8 1
Changan Automobile Group - Chenzhi Group - Changan Auto Finance - Changan Motors Rus - Чанъань Моторс Рус 40 2
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 17 2
Iveco 12 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Volvo Cars 263 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 1
Ford 437 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 343 1
Bentley Motors 75 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 14 1
Daewoo 104 1
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 1
FAW Group - China FAW Group Corp - First Automotive Works - FAW Trucks - Bestune - FAW Легковые автомобили 17 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54578 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2543 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12989 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2056 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1885 1
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 345 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26507 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1172 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3080 1
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 105 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2984 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 559 2
ГАЗ Группа - ГАЗель NEXT 9 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 770 1
Гранит-навигатор ГЛОНАСС 10 1
Ford Transit - Малотоннажный грузовой автомобиль 20 1
Stellantis PSA - Peugeot Boxer - микроавтобус 3 1
СКАУТ Платформа 24 1
Stellantis - Fiat Ducato 4 1
Ионин Андрей 11 1
Борисенко Николай 2 1
Михайлин Кирилл 1 1
Макаренко Владимир 19 1
Путин Владимир 3466 1
Шмарай Олег 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19709 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47951 2
Россия - ПФО - Самарская область 1605 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2323 1
Евразия - Евразийский континент 646 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1808 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 843 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19317 1
Россия - УФО - Свердловская область 1992 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8657 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2887 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21933 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6141 3
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 963 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9171 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5831 1
Транспорт - Автомобилестроение - VIN - Vehicle identification number - Идентификационный номер транспортного средства - автомобильный идентификатор 95 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 246 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5650 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7086 1
Транспорт - ДТП - Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 61 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58270 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 721 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Велоспорт 302 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 248 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
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