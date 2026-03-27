58% пользователей BelkaCar выбирают поминутный тариф для перемещений по городу

Каршеринг BelkaCar провел исследование и выяснил, что самым популярным форматом аренды у пользователей остается поминутный тариф (58%), который выбирают для коротких перемещений на 15-20 мин внутри района. На втором месте пакетные тарифы от 1 до 24 ч – они используются, если планируется несколько остановок в дороге в пределах района, а также для частых поездок в течение дня, когда необходимо, чтобы автомобиль был всегда под рукой (25%). Третье место занял фикс-тариф, его выбирают те, кто хочет заранее знать стоимость поездки и не зависеть от пробок и светофоров на пути (17%). Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Кроме того, пользователи рассказали, по какому принципу выбирают автомобили. Так, если машина «стоит в соседнем дворе», то марка и класс автомобиля не будут иметь значения, когда предстоит короткая поездка внутри района. Однако в таких случаях предпочтение отдается седанам BAIC U5 и Solaris HS. Во время планирования поездки за город пользователи выбирают часовые пакеты от 3 до 12 ч, которые позволяют без спешки доехать до дачи или зоны отдыха, а затем вернуться обратно. Ездить по этому маршруту любят на Geely Coolray и Solaris KRX.

Тарифы с включенным пробегом выбирают те, кому предстоит дальняя поездка на расстояние более 50-100 км от города. К путешествиям на большие расстояния и в другие города пользователи подходят обстоятельно: выбирают суточные тарифы длительностью от 1 до 3 дней, либо пакеты на 6-12 ч – они удобны для поездок «одним днем» без ночевки. Здесь важным критерием является комфорт езды по трассе, объем багажника и проходимость, поэтому пользователи выбирают кроссоверы: Solaris HC, Geely Coolray, Belgee X50 и BAIC x55.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240

VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК VI ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ СПРОСА И ОПЕРАЦИОННОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК

erid: 2W5zFJ8d1i9

Рекламодатель: ООО «Ново Биай»

ИНН/ОГРН: 9731064180/1207700173339

Сайт: https://novobi.ru/

«Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season. «Базальт СПО», разработчик операционных систем «Альт», приглашает на главное событие года – четвертую партнерскую конференцию AltConf: Orange Season.

erid: 2W5zFJymNJu

Рекламодатель: ООО "Базальт СПО"

ИНН/ОГРН: 7714350892/1157746734837

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/