58% пользователей BelkaCar выбирают поминутный тариф для перемещений по городу

Каршеринг BelkaCar провел исследование и выяснил, что самым популярным форматом аренды у пользователей остается поминутный тариф (58%), который выбирают для коротких перемещений на 15-20 мин внутри района. На втором месте пакетные тарифы от 1 до 24 ч – они используются, если планируется несколько остановок в дороге в пределах района, а также для частых поездок в течение дня, когда необходимо, чтобы автомобиль был всегда под рукой (25%). Третье место занял фикс-тариф, его выбирают те, кто хочет заранее знать стоимость поездки и не зависеть от пробок и светофоров на пути (17%). Об этом CNews сообщили представители BelkaCar.

Кроме того, пользователи рассказали, по какому принципу выбирают автомобили. Так, если машина «стоит в соседнем дворе», то марка и класс автомобиля не будут иметь значения, когда предстоит короткая поездка внутри района. Однако в таких случаях предпочтение отдается седанам BAIC U5 и Solaris HS. Во время планирования поездки за город пользователи выбирают часовые пакеты от 3 до 12 ч, которые позволяют без спешки доехать до дачи или зоны отдыха, а затем вернуться обратно. Ездить по этому маршруту любят на Geely Coolray и Solaris KRX.

Тарифы с включенным пробегом выбирают те, кому предстоит дальняя поездка на расстояние более 50-100 км от города. К путешествиям на большие расстояния и в другие города пользователи подходят обстоятельно: выбирают суточные тарифы длительностью от 1 до 3 дней, либо пакеты на 6-12 ч – они удобны для поездок «одним днем» без ночевки. Здесь важным критерием является комфорт езды по трассе, объем багажника и проходимость, поэтому пользователи выбирают кроссоверы: Solaris HC, Geely Coolray, Belgee X50 и BAIC x55.