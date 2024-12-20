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Индексная книга (каталог) CNews*
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Столпер Сергей



20.12.2024 Группа компаний «Три Точки» разработала официальную платформу цифровых сервисов для автомобилей брендов BAIC и KAIYI 1
13.12.2016 «Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Столпер Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1052 1
Цезарь Сателлит 39 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 682 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Avaya Elite Multichannel 6 1
Avaya Aura Experience Portal 10 1
Соломатин Виталий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 248 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
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Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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