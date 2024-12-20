Столпер Сергей
|20.12.2024
|Группа компаний «Три Точки» разработала официальную платформу цифровых сервисов для автомобилей брендов BAIC и KAIYI 1
|13.12.2016
|«Астерос» построил катастрофоустойчивый контакт-центр для «Цезарь Сателлит» 1
Столпер Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Цезарь Сателлит 39 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
|Apple - App Store 2890 1
|Avaya Elite Multichannel 6 1
|Avaya Aura Experience Portal 10 1
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