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АвтоВАЗ Lada Largus Лада Ларгус

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


30.07.2026 Lada Largus научили находить поломки еще до того, как она сломалась, с помощью оптоволоконных датчиков 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
29.02.2024 Hyper займется развитием электротранспорта в Удмуртии 1
22.01.2024 Московский производитель помог разработать систему батареи для отечественного электрокара LADA 1
11.12.2020 Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках 1
02.12.2019 Максим Агаджанов, «Газпромбанк Лизинг»: Как получить 3D-принтер, не тратя миллионы на его покупку 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

АвтоВАЗ Lada Largus и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9193 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15718 1
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 50 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 3
BAIC Group - Beijing Automotive Industry Holding - Beijing Automotive Group 17 1
САЭ - Системы автономной энергии 5 1
ГПБ - Газпромбанк 1267 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Hyundai Motor Company 434 1
Tesla Motors 460 1
Volkswagen Group - VW 308 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
ГПБ Автолизинг - Газпромбанк Автолизинг 9 1
ВТБ Лизинг 73 1
ГПБ Лизинг - Газпромбанк Лизинг 21 1
Geely Group - Geely Motors - Джили Моторс - Zhejiang Geely Holding Group 54 1
Skoda - Škoda Auto - Škoda Holding - Шкода Холдинг 82 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Chery Group - Chery Automobile - Чери Автомобили Рус 47 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3883 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4948 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2850 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 473 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 268 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64977 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25587 2
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 698 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6212 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2228 1
Транспорт - Электромобиль - ЭЗС - Заправки электротранспорта - Сеть электрозарядных станций - Electric vehicle refueling stations - Network of electric charging stations 119 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16173 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2042 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 487 1
Транспорт - Автомобилестроение - седан 117 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22396 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18092 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7856 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4322 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26152 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16965 1
Электронный билет - e-ticket 176 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33429 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24354 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12825 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 614 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12915 1
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 746 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10671 1
АвтоВАЗ Lada Granta - Лада Гранта 30 1
Яндекс.Маркет - Яндекс Фабрика - Электронная коммерция, Райдтех и Доставка 47 1
АвтоВАЗ Lada Aura 2 1
Google Android 15226 1
Apple iOS 8571 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 322 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
ГПБ Автолизинг Автомаркет 10 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
АвтоВАЗ Lada Vesta - Лада Веста 24 1
Овчинский Владислав 230 1
Запольский Иван 3 1
Мухин Антон 5 1
Телепов Владислав 1 1
Богачев Александр 1 1
Семенов Ярослав 1 1
Путин Владимир 3453 1
Агаджанов Максим 5 1
Виноградов Александр 65 1
Тихонов Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 165838 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47540 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 763 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19101 1
Европа 24954 1
Африка - Африканский регион 3639 1
Ближний Восток 3152 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14804 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2290 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 924 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Курильские острова - Курильский архипелаг - Кунашир - Итуруп - Парамушир - Шикотан 111 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21596 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6043 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57576 2
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8944 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6165 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6546 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4653 2
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 141 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6570 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 395 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10859 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5100 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18111 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7496 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3156 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8824 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1922 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1498 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 877 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1131 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2707 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11293 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3855 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1192 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4508 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7789 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12293 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2426 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8058 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 951 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта - ФСБУ - Федеральный стандарт бухгалтерского учёта 705 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4985 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2325 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3014 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1123 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1261 1
Ведомости 1460 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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