Сервис «Туту.ру» первым подключился к системе, которая сократит «серый» сегмент в автобусных перевозках

Сервис поездок и путешествий «Туту.ру» первым подключился к Единой федеральной системе мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). С декабря автобусные билеты снабжаются метаданными, которые можно будет проверить через эту систему: пассажир будет уверен в перевозчике, маршруте и его официальности. В перспективе это должно привести к сокращению «серого» сегмента в автобусных перевозках. По оценкам экспертов «Туту.ру», рынок покинут до 80% нелегальных перевозчиков.

Официальный рейс от неофициального отличается несколькими важными вещами: гарантиями пассажирам, обязательностью исполнения, медосмотром водителя, техосмотром транспортного средства, наличием карт маршрутов и лицензией. То есть водитель прошел медосмотр, смена у него достаточно короткая, чтобы он не уснул за рулем, на длинных расстояниях есть второй водитель, автобус не разваливается. Если уедет не вовремя или без вас — перевозчик заплатит за это и понесет ответственность по закону о защите прав потребителя. Разумеется, «серые» перевозчики могут этого не соблюдать.

«Серый сегмент автобусных перевозок — это бич транспортной системы нашей страны. Речь про широкий спектр от «Ларгусов» и ПАЗиков, которые маскируются под частные перевозки на сервисах поиска попутчиков, до просто целых больших автобусов, водители которых никому ничего не должны. Сервис «Туту.ру» помогает рынку автобусных перевозок стать более цивилизованным. Мы начали с оформления электронных билетов, доля которых в этом сегменте по-прежнему очень мала. В ж/д доля электронных билетов 60%, в авиации — 65%, а в сфере автобусных перевозок — около 6-7%. Сейчас «Туту.ру» первым запустил в тестовую эксплуатацию интеграцию с МКПП», — сказал Владислав Телепов, продакт-менеджер вертикали Автобусы в «Туту.ру».

Что такое МКПП?

Это Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок автобусами (ЕФС МКПП). Система разрабатывалась по поручению Президента России. Цель — снижение доли нелегальных перевозчиков, что сокращает уровень ДТП, улучшает собираемость налогов и цивилизует рынок.

Делает МКПП следующее: когда билет бронируют в системе продаж, данные отправляются в эту систему, где формируется уникальный идентификатор билета. МКПП отвечает QR-кодом, который нужно нанести на бумажный или электронный билет, чтобы пассажир мог проверить данные рейса на сайте НелегаловНет.РФ. При покупке и выписке билета на «Туту.ру» повторно проверяется идентификатор билета в системе, и пассажир получает маршрутную квитанцию с QR-кодом и гарантией успешной проверки в МКПП.

Таким образом, теперь билет на автобус становится полноценным электронным (запись хранится в едином реестре). Пока все равно надо распечатать билет для ряда рейсов, но скоро это станет атавизмом.

Если что-то пойдет не так (в первую очередь, если рейс будет без регистрации в МКПП), то на первой же проверке документов автобус заметят. Работает это так: если при пересечении границы между регионами у пассажирского автобуса нет правильного набора документов (МКПП или «чартерного»), то придется оплатить штраф. Второй раз — еще штраф. Третий раз — отзовут лицензию или «арестуют» автобус. Пока системой не контролируются внутрирегиональные и международные рейсы.

Что можно проверить?

Конкретный автобус: допуск на пассажирскую перевозку именно этому ТС с конкретным номером. То есть никаких замен автобуса без официальных документов. Автобус точно пройдет техосмотр (с этим в официальных перевозках строго) и точно будет нормальным.

Что за перевозчик: без лицензии на пассажирскую перевозку просто нельзя получить запись МКПП. Это отсеивает существенную долю перевозчиков по России.

Список регулярных маршрутов перевозчика и конкретно свой рейс: куда именно вы едете и как.

Что еще можно сделать?

Можно отправить жалобу на любую неприятность, которая случился в дороге. Если водитель курил в автобусе, отказывался сажать пассажиров, автобус шел не по расписанию или было еще что-то плохое, например, нет ремней безопасности, сломано кресло, то раньше об этом приходилось писать перевозчику. Если перевозчик крупный, ситуация обычно решалась в пользу пассажира, но чаще пассажир оставался без комментариев и решения проблемы. Теперь, при наличии жалоб пассажиров, относительно перевозчика будут приняты реальные меры со стороны регулирующих органов.

Сейчас «Туту.ру» отключает ненадежных перевозчиков от выдачи вручную и по отзывам. Теперь это будет автоматизируемый поток.

Будет ли билет дороже?

Нет, считается, что новые меры помогут улучшить загрузку официальных рейсов. «Официальные рейсы и так достаточно дороги из-за высокой себестоимости процедур (медосмотр, смены водителя), поэтому за счет перераспределения потока на них для перевозчика в конечном итоге будет выгода. Для работы с ЕФС МКПП не надо никакое новое оборудование на борт. Таким образом, предполагается, что для пассажира цена останется прежней, перевозчик окупит дополнительные издержки за счет увеличения пассажиропотока», — сказал Владислав Телепов.