Автопарк каршеринга BelkaCar пополнили Baic U5 Plus

Пятиместные седаны Baic U5 Plus пополнили столичный автопарк каршеринга BelkaCar. Автомобиль доступен пользователям в белом и черном цветах. Комфортный и вместительный седан может похвастаться богатой комплектацией со всем необходимым: кондиционер, аудиосистема с поддержкой Bluetooth и подключением через USB, камера заднего вида с динамической разметкой, парктроники, несколько режимов вождения и другое. Автомобиль уже можно забронировать в приложении и отправиться тестировать в городе или за его пределами.

«Рост и обновление автопарка являются стратегическими целями BelkaCar в 2024 г., поэтому продолжаем наращивать количество новинок и радуем наших пользователей еще одним пополнением. Надеемся, что Baic U5 Plus понравится водителям», – ссказал генеральный директор BelkaCar Дмитрий Потапов.