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Россия ЦФО Московская область Клинский район Клин

Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Аналитика МТС: спрос на туристическое жилье в Подмосковье вырос на 10% 1
24.09.2025 «МегаФон» ускорил интернет в сотне деревень и сел Подмосковья 1
14.05.2025 Аналитика МТС: количество иностранных туристов в Москве на майские праздники выросло на 13% 1
13.05.2025 На портале госуслуг Подмосковья изменили перечень приаэродромных зон 1
22.04.2025 В Подмосковье заказать шумовые испытания вблизи аэродромов стало проще 1
12.03.2025 Согласовать строительство с аэродромом Чкаловский теперь можно через региональный портал 1
21.01.2025 МТС обеспечила скоростным мобильным интернетом 338 тыс. жителей новостроек Московского региона 1
16.01.2025 В BelkaCar рассказали, куда ездили пользователи сервиса в новогодние праздники 1
11.10.2024 Более 47 тысяч поездок по Подмосковью совершили пользователи BelkaCar в рамках летнего проекта «Умные путешествия» 1
22.12.2023 Пивоварня «Глетчер» отказались от ручного обновления «1С» благодаря сервису от «1С-ИЖТИСИ» 1
11.10.2023 AGC Glass Russia внедрила систему резервного копирования на базе «Кибер бэкапа» 1
28.02.2023 Mango Office расширила географию присутствия до 120 городов России 1
23.01.2023 746 тыс. жителей Подмосковья проголосовали на «Доброделе» в 2022 году 1
15.09.2022 Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1
26.04.2022 Tele2 фиксирует рост спроса на конвергентный тариф на 91% 1
30.05.2018 «Мегафон» оптимизировал инфраструктуру в Москве и Подмосковье 1
10.04.2018 «Транстелеком» обеспечит пассажиров Wi-Fi на пригородных вокзалах во время Чемпионата мира по футболу 1
05.02.2016 BlaBlaCar может в 4 раза увеличить загруженность платных дорог 1
17.12.2015 «Стрелка» стала самым популярным и экономичным средством проезда 1
10.08.2015 Картой «Стрелка» пользуется более 40% пассажиров автобусов Подмосковья 1
15.06.2015 «Стрелка» станет единым средством оплаты всех видов транспорта в Подмосковье 1
22.04.2013 ZOOM рекомендует: лучший "ультрабук тяжелого класса" ASUS Zenbook U500VZ 1
06.07.2012 «МегаФон» улучшил связь на более чем 30 объектах в Москве и области 1
20.06.2012 МТС с начала 2012 г. установила порядка 3 тыс. базовых станций в столичном регионе 1
26.01.2012 Полиция отбила у грабителей телефоны Nokia на 100 млн руб. 1
09.12.2011 В Клину открылся МФЦ 3
23.03.2011 «Промсвязьбанк» купил систему платежей за ЖКХ 1
07.07.2010 Администрация Клинского муниципального района внедряет СЭД «БОСС-Референт» на базе СПО 3
23.12.2008 Rosweb построил магистральную ВОЛС Москва – Долгопрудный – Дмитров 1
11.09.2008 Услуги «Акадо Телеком» доступны в 50 городах Московской области 1
24.07.2008 ОЖД продолжает внедрение систем АСКОП 1
23.07.2008 ЖК и плазменные ТВ будут собирать в России 1
07.06.2008 Российская электроника в спячке: сны и надежды 1
28.05.2008 «Раском» модернизировал узлы доступа в Твери и Клину 1
27.05.2008 «МегаФон» открыл фирменный салон в Волоколамске 1
04.04.2008 Клинские ЖК-телевизоры ждут решения правительства 1
09.01.2008 «Техносила» открыла пять гипермаркетов 1
16.11.2007 Монитор NEC LCD19WMGX: лучшее для Vista и фильмов 1
01.06.2007 Домашний кинотеатр ВВК DK3640Х – хорошее качество за скромные деньги 1
02.04.2007 "МегаФон" улучшил мобильную связь в Москве и Московской области 1

Публикаций - 56, упоминаний - 60

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10528 6
IBM - International Business Machines Corp 9662 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 4
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15444 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2665 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 3
Jabil - Джейбил 31 3
Flex - Flextronics 89 3
Samsung Electronics 10967 2
Cisco Systems 5329 2
Microsoft Corporation 25653 2
LG Electronics 3719 2
HP Inc. 5864 2
9421 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9419 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1052 2
Philips 2094 2
Sony 6715 2
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 436 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 2
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1320 2
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 2
Verysell ОБИНКО - Объединенная Интеграторская Компания 33 2
Verysell ОБИНКО - РПИ Эксперт 19 1
Verysell ОБИНКО - вИнтегро - MicroAge 22 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
Rosweb - Росвеб Телеком Холдинговая компания - Радионет - Теле-сервис-М - ХХЛайн - Троицк-Телеком 29 1
Ростелеком 10791 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 489 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3292 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2252 1
Qualcomm Technologies 1963 1
Apple Inc 13032 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2159 1
Intel Corporation 12749 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 830 1
Toshiba Corporation 2976 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1661 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 366 6
Мострансавто 69 3
РЖД - Российские железные дороги 2055 2
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 85 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 64 2
Bharti Enterprises Group 57 1
Ладонеж 1 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 269 1
Химлаборприбор 2 1
SVAM Group - Глетчер 1 1
Belgee - Белджи 22 1
Чайковский ЦСГ - Центр социальной геронтологии 1 1
Essilor - Essilor Luxottica - Эссилор ЕГРМ - Essilor Group Russia Management - Эссилор-Луйс-Оптика 5 1
ФЭП - Фонд эффективной политики 21 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1872 1
NanduQ - Qiwi 1012 1
X5 Group - Перекрёсток 631 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 41 1
Volvo Cars 262 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
ПСБ - Промсвязьбанк 951 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 186 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 420 1
Capital Group 82 1
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 41 1
Открытие Арена - стадион 21 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 95 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 67 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 60 1
Barclays Capital - Barclays Equity Research 36 1
Измайлово ТГК - гостиничный комплекс в Москве 11 1
Сокольники КВЦ - Конгрессно-выставочный центр 42 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 74 1
Finnair - Авиакомпания 34 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13517 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6480 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3770 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3554 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5558 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5378 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1925 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1485 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1578 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 406 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1052 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 254 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 312 1
Парк Зарядье 49 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 317 1
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга 52 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 108 1
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 72 1
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья 39 1
МВД РФ СД - Следственный департамент МВД России - Следственный комитет при МВД России 80 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1663 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Комитет по Туризму Города Москвы - Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы 14 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 3
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1506 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 147 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29491 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60586 9
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4297 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22648 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26047 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10078 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9278 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63679 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17747 5
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7483 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18163 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16873 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24915 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27016 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11421 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13359 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35500 3
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1419 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32970 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12968 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13138 3
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4712 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9624 3
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 162 2
Пульсометр - Пульсомер - монитор сердечного ритма - Heart rate monitor 118 2
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9939 2
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10525 2
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VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4114 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26434 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22304 2
Оцифровка - Digitization 5109 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13764 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7522 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9135 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9742 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8520 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6141 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 189 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3094 2
Правительство Московской области - Стрелка ЕТК - Единая транспортная карта Московской области - Единый транспортный билет Московской области - Транспорт Подмосковья 39 2
Asus U - Asus UL - серия ноутбуков 9 1
Pantone Eye One Display - калибратор 25 1
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 1
Ростелеком - Астор Торговая сеть 45 1
Chery Tiggo 31 1
PassMark MonitorTest 21 1
Масяня - российская комедийно-сатирическая серия флеш-мультфильмов 17 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1025 1
Microsoft Windows 7 2006 1
Microsoft Office 4109 1
Microsoft Windows 16740 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1003 1
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 336 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2960 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5578 1
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 392 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1438 1
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 1
1С:ERP Управление предприятием 799 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1366 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 1
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 863 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 518 1
Huawei S - Серия коммутаторов 6 1
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 1
ASUS Zenbook - Серия ноутбуков 102 1
Apache OpenOffice 490 1
Pantone Validated 79 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2324 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5214 1
Intersoft Lab - Референт 157 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 204 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 270 1
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 1
Куртяник Надежда 424 5
Maquet Pierre - Маке Пьер 2 2
Покровский Иван 134 2
Маслов Михаил 15 2
Silver Michael - Сильвер Майкл 22 1
Югай Виктор 66 1
Постригань Александр 1 1
Кислов Дмитрий 1 1
Ширенкова Татьяна 1 1
Толстая Татьяна 1 1
Brown Alex - Браун Алекс 7 1
Шимко Алексей 1 1
Орловский Виктор 405 1
Кисляков Евгений 93 1
Кравцов Роман 88 1
Иванов Сергей 403 1
Романенко Андрей 93 1
Матвиенко Валентина 115 1
Новоселов Евгений 18 1
Суворов Александр 21 1
Левашов Александр 92 1
Лазоренко Алексей 7 1
Потапов Дмитрий 15 1
Поляков Дмитрий 54 1
Аверочкин Олег 1 1
Брынцалов Игорь 3 1
Зайцев Александр 27 1
Калин Сергей 31 1
Менькова Татьяна 62 1
Бровкин Дмитрий 55 1
Ширшов Павел 76 1
Тарасов Сергей 46 1
Гусев Владимир 26 1
Бухрадзе Реваз 14 1
Потехина Ирина 19 1
Смоленцев Александр 9 1
Калугин Андрей 8 1
Авдонин Борис 6 1
Швыдкой Михаил 10 1
Рытвинский Игорь 1 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47123 32
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8450 30
Россия - РФ - Российская федерация 163765 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19303 12
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 160 11
Россия - ЦФО - Московская область - Орехово-Зуево 84 10
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 145 9
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 9
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 178 8
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 141 8
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 120 8
Россия - ЦФО - Московская область - Коломенский район - Коломна 118 7
Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы 152 7
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 7
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 7
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 223 7
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 100 6
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 773 6
Россия - ЦФО - Московская область - Егорьевск 43 6
Россия - ЦФО - Московская область - Волоколамск 54 6
Россия - ЦФО - Московская область - Павловский Посад 44 6
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 313 5
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