Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин

На портале госуслуг Подмосковья изменили перечень приаэродромных зон 1

В Подмосковье заказать шумовые испытания вблизи аэродромов стало проще 1

Согласовать строительство с аэродромом Чкаловский теперь можно через региональный портал 1

Mango Office расширила географию присутствия до 120 городов России 1

Запись во все государственные ветклиники Подмосковья доступна на регпортале госуслуг 1

BlaBlaCar может в 4 раза увеличить загруженность платных дорог 1

В Клину открылся МФЦ 3

ОЖД продолжает внедрение систем АСКОП 1