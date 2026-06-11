Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Клинский район Клин
СОБЫТИЯ
Публикаций - 56, упоминаний - 60
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Куртяник Надежда 424 5
|Maquet Pierre - Маке Пьер 2 2
|Покровский Иван 134 2
|Маслов Михаил 15 2
|Silver Michael - Сильвер Майкл 22 1
|Югай Виктор 66 1
|Постригань Александр 1 1
|Кислов Дмитрий 1 1
|Ширенкова Татьяна 1 1
|Толстая Татьяна 1 1
|Brown Alex - Браун Алекс 7 1
|Шимко Алексей 1 1
|Орловский Виктор 405 1
|Кисляков Евгений 93 1
|Кравцов Роман 88 1
|Иванов Сергей 403 1
|Романенко Андрей 93 1
|Матвиенко Валентина 115 1
|Новоселов Евгений 18 1
|Суворов Александр 21 1
|Левашов Александр 92 1
|Лазоренко Алексей 7 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Поляков Дмитрий 54 1
|Аверочкин Олег 1 1
|Брынцалов Игорь 3 1
|Зайцев Александр 27 1
|Калин Сергей 31 1
|Менькова Татьяна 62 1
|Бровкин Дмитрий 55 1
|Ширшов Павел 76 1
|Тарасов Сергей 46 1
|Гусев Владимир 26 1
|Бухрадзе Реваз 14 1
|Потехина Ирина 19 1
|Смоленцев Александр 9 1
|Калугин Андрей 8 1
|Авдонин Борис 6 1
|Швыдкой Михаил 10 1
|Рытвинский Игорь 1 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448737, в очереди разбора - 727460.
Создано именных указателей - 196057.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.