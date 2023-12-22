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SVAM Group Глетчер
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|22.12.2023
|Пивоварня «Глетчер» отказались от ручного обновления «1С» благодаря сервису от «1С-ИЖТИСИ» 3
SVAM Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 759 1
|Россия - ЦФО - Московская область - Клинский район - Клин 56 1
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